Variety: американская киноакадемия думает о переносе «Оскара» из-за пандемии
Хотя 93-я церемония вручения премии «Оскар» должна состояться только в феврале 2021 года, американская киноакадемия уже рассматривает вопрос о переносе мероприятия, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников. По словам анонимных собеседников издания, конкретных планов по переносу даты церемонии, пока назначенной на 28 февраля, нет.
После внесения временных изменений в правила номинирования фильмов на «Оскар» в связи с пандемией коронавируса, президент академии Дэвид Рубин заметил, что ещё слишком рано делать вывод о том, как изменится церемония в 2021 году. «Невозможно предугадать, каков будет ландшафт, — заметил он. —Мы знаем, что хотим воздать должное фильмам, но мы не знаем точно, в какой форме это будет происходить».
Как напоминает журнал, согласно обычным правилам, получить право номинации на «Оскар» могут лишь фильмы, имевшие семидневный прокат в кинотеатрах Лос-Анджелеса, однако в этом году претендовать на награду смогут и картины, выпущенные только в сети, в случае, если студия изначально планировала релиз в кинотеатрах.
«Я думаю, все сочувствуют бедственному положению кинематографистов, и мы хотим поддержать наших членов и киносообщество, — заявил Рубин, добавив, что послабление должно быть сделано исключительно на этот год, чтобы иметь возможность «увидеть и воздать должное великолепной работе» в период, когда кинозалы закрыты.
Согласно новым правилам, номинироваться на «Оскар» смогут также картины, прокат которых проходил в Нью-Йорке, Чикаго, Майями, Атланте и Области залива Сан-Франциско вместо обязательного Лос-Анджелесского релиза. При этом не ясно, допустят ли до участия в гонке фильмы, релиз которых не успел состояться до конца года, как того требуют правила.
Как сообщает журнал, киноакадемия отказалась комментировать информацию источников издания.
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