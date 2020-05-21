Variety: американская киноакадемия думает о переносе «Оскара» из-за пандемии

Намеченную на февраль 2021 года 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» могут перенести на более поздний срок, сообщает Variety со ссылкой на анонимные источники. Как передаёт издание, конкретных планов по изменению даты или формата мероприятия пока нет. При этом в апреле были внесены временные изменения в правила номинирования картин на премию: в этом году к награде могут быть представлены фильмы, не имевшие проката в кинотеатрах Лос-Анджелеса.

Хотя 93-я церемония вручения премии «Оскар» должна состояться только в феврале 2021 года, американская киноакадемия уже рассматривает вопрос о переносе мероприятия, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников. По словам анонимных собеседников издания, конкретных планов по переносу даты церемонии, пока назначенной на 28 февраля, нет.

После внесения временных изменений в правила номинирования фильмов на «Оскар» в связи с пандемией коронавируса, президент академии Дэвид Рубин заметил, что ещё слишком рано делать вывод о том, как изменится церемония в 2021 году. «Невозможно предугадать, каков будет ландшафт, — заметил он. —Мы знаем, что хотим воздать должное фильмам, но мы не знаем точно, в какой форме это будет происходить».

Как напоминает журнал, согласно обычным правилам, получить право номинации на «Оскар» могут лишь фильмы, имевшие семидневный прокат в кинотеатрах Лос-Анджелеса, однако в этом году претендовать на награду смогут и картины, выпущенные только в сети, в случае, если студия изначально планировала релиз в кинотеатрах.

«Я думаю, все сочувствуют бедственному положению кинематографистов, и мы хотим поддержать наших членов и киносообщество, — заявил Рубин, добавив, что послабление должно быть сделано исключительно на этот год, чтобы иметь возможность «увидеть и воздать должное великолепной работе» в период, когда кинозалы закрыты.

Согласно новым правилам, номинироваться на «Оскар» смогут также картины, прокат которых проходил в Нью-Йорке, Чикаго, Майями, Атланте и Области залива Сан-Франциско вместо обязательного Лос-Анджелесского релиза. При этом не ясно, допустят ли до участия в гонке фильмы, релиз которых не успел состояться до конца года, как того требуют правила.

Как сообщает журнал, киноакадемия отказалась комментировать информацию источников издания.