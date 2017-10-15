Variety: «Нелюбовь» Звягинцева получила гран-при Лондонского кинофестиваля Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была отмечена главным призом на кинофестивале в Лондоне, сообщает Variety. По словам членов жюри, они увидели в ней универсальную трагедию, рассказанную с неистовой страстью. Этот фильм также будет претендовать на премию «Оскар». 15 октября 2017 Variety

Variety: «Курск» может принять на борт Колина Ферта Знаменитый британский актер Колин Ферт может сняться в драме о затонувшей подлодке «Курск», сообщает Variety. Фильмом о трагедии, которая постигла гордость российского флота, занимаются режиссер Томас Винтерберг, продюсер Люк Бессон и сценарист «Спасти рядового Райана» Роберт Родат. 27 мая 2016 Variety

Variety: Студия Люка Бессона снимет фильм о трагедии «Курска» Как сообщает Variety, студия французского режиссера и продюсера Люка Бессона приступила к работе над фильмом о катастрофе, случившейся с российской подводной лодкой К-141 «Курск». В основу сценария будет положена книга британского журналиста Роберта Мура «Время умирать: трагедия "Курска"», а изложит историю американский сценарист, написавший «Спасти рядового Райана». 18 августа 2015 Variety