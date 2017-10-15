Variety
Variety: «Нелюбовь» Звягинцева получила гран-при Лондонского кинофестиваля
Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» была отмечена главным призом на кинофестивале в Лондоне, сообщает Variety. По словам членов жюри, они увидели в ней универсальную трагедию, рассказанную с неистовой страстью. Этот фильм также будет претендовать на премию «Оскар».
Variety: «Курск» может принять на борт Колина Ферта
Знаменитый британский актер Колин Ферт может сняться в драме о затонувшей подлодке «Курск», сообщает Variety. Фильмом о трагедии, которая постигла гордость российского флота, занимаются режиссер Томас Винтерберг, продюсер Люк Бессон и сценарист «Спасти рядового Райана» Роберт Родат.
Variety: Студия Люка Бессона снимет фильм о трагедии «Курска»
Как сообщает Variety, студия французского режиссера и продюсера Люка Бессона приступила к работе над фильмом о катастрофе, случившейся с российской подводной лодкой К-141 «Курск». В основу сценария будет положена книга британского журналиста Роберта Мура «Время умирать: трагедия "Курска"», а изложит историю американский сценарист, написавший «Спасти рядового Райана».
Телеведущий NBC сравнил Сочи с Олимпиадой в нацистской Германии
Джей Лено, ведущий вечернего шоу на американском телеканале NBC, заявил, что Игры в Сочи его тревожат из-за закона о пропаганде гомосексуализма. Именно так, пояснил он, все начиналось в нацистской Германии.