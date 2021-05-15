Variety: темнокожая актриса в роли королевы — в британском сериале по-новому взглянули на историю страны

Телеканал Channel 5 представил трейлер нового сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой Джоди Тернер-Смит в главной роли, сообщает Variety. Как напоминает журнал, выбор актрисы для фильма наделал много шума в прошлом году, ведь это один из немногих примеров изображения британской королевской особы чернокожим актёром. В сериале будут изображены ключевые моменты жизни супруги Генриха VIII, сражающейся за будущее своей дочери с «могущественным патриархатом».

Британская телерадиовещательная компания Channel 5 представила трейлер долгожданного сериала «Анна Болейн» с актрисой Джоди Тернер-Смит в главной роли, сообщает Variety.

Психологический триллер из трёх частей расскажет о самой знаменитой из жён Генриха VIII Анне Болейн, которая была приговорена к смертной казни.

Как напоминает издание, сериал «Анна Болейн» широко обсуждался в СМИ в прошлом году из-за выбора исполнительницы главной роли. Это один из немногих случаев, когда темнокожий актёр изображает королевскую особу на британском телевидении, подчёркивает журнал. Съёмки картины завершились в Йоркшире в декабре 2020 года, и вскоре она выйдет в эфир.

Как сообщает журнал, сериал рассказывает о последних месяцах жизни Болейн с позиции самой героини, которая борется за то, чтобы обезопасить будущее своей дочери и бросить вызов наступающему на неё «могущественному патриархату». В сериале будут показаны ключевые моменты, повлёкшие за собой падение Анны, отражающие «её силу, роковые слабости и твёрдое намерение быть равной мужчинам».

В роли брата Анны и дворянина эпохи Тюдоров Джорджа Болейна фильме снимется актёр Паапа Эссьеду. Генриха VIII сыграет Марк Стенли, а соперницу главной героини Джейн Сеймур — Лола Петтикрю.