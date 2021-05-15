Variety: темнокожая актриса в роли королевы — в британском сериале по-новому взглянули на историю страны

21:34
Нетаньяху провёл переговоры с Байденом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
21:23
«Лестер» стал 44-м клубом, завоевавшим Кубок Англии по футболу
«Лестер Сити» стал 44-м в истории клубом, завоевавшим Кубок Англии по футболу.
21:15
«Лестер» победил «Челси» и впервые завоевал Кубок Англии по футболу
«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка Англии по футболу сезона-2020/21.
21:11
В Греции за сутки выявили 1957 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 1957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
20:59
Стал известен предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Тренерский штаб сборной России огласил имена 25 хоккеистов, которые вошли в состав команды на чемпионат мира в Риге.
20:54
Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Интером» в матче Серии А
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл миланский «Интер».
20:45
Более 21,5 тысячи человек остались без света в Нижегородской области
В Нижегородской области более 80 населённых пунктов, в которых проживают 21,5 тыс. человек, остались без электричества из-за сильного ветра.
20:44
Головин рассказал, в чём прибавил под руководством Ковача в «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что под руководством наставника Нико Ковача начал больше работать в защите.
20:31
Кучеров примет участие в первом матче «Тампы» в плей-офф НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сыграет в первом матче команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерз».
20:28
ВВС Израиля разрушили дом замглавы политбюро ХАМАС
Авиация Израиля уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.
20:17
Бондарь и Минибаев стали серебряными призёрами ЧЕ в прыжках в воду
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
20:16
За сутки в Британии зафиксировали 2027 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2027 человек.
20:05
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности.
20:00
Брагин рассказал, сколько мест в составе сборной России оставит для игроков НХЛ
Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что в заявке на чемпионат мира будет оставлено два места для вратаря и нападающего из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19:54
Фальков прокомментировал ситуацию с аспирантурой
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе всероссийского форума «Молодёжь и наука» прокомментировал ситуацию с аспирантурой.
19:46
Брагин: в матче с Чехией подвела реализация
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение своей команды от Чехии в заключительном матче Евротура.
19:39
По факту схода вагонов с рельсов в Самарской области возбуждено дело
В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры заявили о возбуждении уголовного дела после схода грузовых вагонов с рельсов в Самарской области.
19:32
Баскетболист ЦСКА Лундберг потерял сознание в перерыве матча с «Нижним Новгородом» и был госпитализирован
Датский защитник московского ЦСКА Иффе Лундберг был увезён в больницу в перерыве матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (79:75).
19:28
Чубайс назвал причину ненависти к советской власти
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал причину ненависти к советской власти.
19:18
Лафей стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия»
Француз Виктор Лафей из команды Cofidis стал победителем восьмого этапа шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
19:14
В Рязанской области локализовали пожар на свалке
Спасатели локализовали возгорание на свалке в Рязанской области.
19:05
Головин назвал нынешний сезон лучшим в своей карьере
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил своё выступление в сезоне-2020/21.
19:02
Макрон назвал число получивших первую дозу прививки от COVID-19 во Франции
Французский президент Эммануэль Макрон назвал число получивших первую дозу прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции.
18:48
Надаль обыграл Опелку и вышел в финал «Мастерса» в Риме
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» испанец Рафаэль Надаль одержал победу над американцем Райли Опелкой.
18:45
Из сектора Газа вновь выпустили ракеты в сторону Израиля
Армия Израиля заявила, что из сектора Газа вновь были выпущены ракеты в сторону израильских городов.
18:38
Эквадор зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».
18:33
Сборная России заняла последнее место на Чешских хоккейных играх
Сборная России по хоккею заняла последнее место на этапе Еврохоккейтура — Чешских играх.
18:28
Чернышенко прокомментировал ситуацию с аспирантурой
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в обращении на открытии форума «Молодёжь и наука» отметил, что «путь в науку — это аспирантура».
18:27
Сборная Чехии разгромила команду России в матче Еврохоккейтура
В матче Чешских хоккейных игр хозяева соревнований одержали крупную победу над сборной России.
18:21
«Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче Бундеслиги
В матче 33-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» и «Фрайбург» не выявили победителя.
18:15
В ДНР обвинили ВСУ в размещении военной техники у жилых домов
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные размещают военную технику в населённых пунктах Донбасса.
18:08
Зидан ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о своём будущем в королевском клубе.
18:04
Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 253 736
В Молдавии за сутки выявили 169 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 253 736.
17:54
Ассист Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа» в Серии А
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала крупную победу над «Дженоа».
17:52
Хинштейн оценил ситуацию с новым пользовательским соглашением WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал вступление в силу обновлённого пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp.
17:43
Губернатор Оренбургской области: не понимаю, какие вопросы у РФС к стадиону «Газовик»
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал отказ Российского футбольного союза (РФС) выдать клубу лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).
17:39
В Раде отреагировали на заявление главы СНБО об обмене Медведчука
В украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировали слова секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обмена подозреваемого в госизмене главы политсовета политической силы Виктора Медведчука на украинцев, заключённых в России.
17:31
Армия Израиля предотвратила попытку запуска дрона со взрывчаткой из Газы
В армии Израиля сообщили, что предотвратили попытку запуска дрона, начинённого взрывчаткой, из сектора Газа.
17:30
Игнатьев считает, что «Спартак» не упустит второе место в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал борьбу за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое в настоящий момент занимает московский «Спартак».
17:17
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и вышел в четвертьфинал Единой лиги ВТБ
В третьем четвертьфинальном матче Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом».
17:16
В ЛАГ прокомментировали ситуацию в Израиле и секторе Газа
Лига арабских государств (ЛАГ) прокомментировала ситуацию в Израиле и секторе Газа.
17:03
СМИ: Шведский тренер вратарей вошёл в тренерский штаб сборной России по хоккею
Шведский тренер вратарей Стефан Перссон присоединился к тренерскому штабу сборной России перед ЧМ-2021.
17:02
В Париже полиция применила водомёты для разгона манифестации
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водомёты для разгона незаконной акции в поддержку Палестины.
16:53
В Израиле прокомментировали удар по высотному зданию в секторе Газа
Израильская армия прокомментировала нанесение удара по высотному зданию в секторе Газа.
16:53
Умер заслуженный артист России Марк Бек
Заслуженный артист России, пианист Марк Бек скончался на 80-м году жизни.
16:49
Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Наполи»
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин имеет шанс сыграть в матче 37-го тура итальянской Серии А с «Наполи».
16:38
В Тюменской области зафиксировали лесной пожар
В пресс-службе МЧС России заявили, что низовой и верховой пожар возник в лесу недалеко от Андреевского озера в Тюменской области.
16:35
Ибрагимович не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы
Форвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020 из-за травмы.
16:24
Умер академик РАН Александр Потапов
Нейрохирург Александр Потапов, организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, скончался 15 мая. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
16:22
Источник: ЦСКА ведёт переговоры о трансфере футболиста «Локомотива» Мухина
Московский ЦСКА ведёт переговоры о переходе полузащитника столичного «Локомотива» Максима Мухина.