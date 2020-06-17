CBS News: Голливуд возобновляет съёмки — но с жёсткими правилами

Студии Голливуда возвращаются к производству фильмов, однако при съёмках они собираются следовать жёстким правилам, призванными не допустить распространения коронавируса, передаёт CBS News. Как отмечает канал, помимо внедрения регулярной санобработки и тестирования, киноделы собираются ограничить сцены с участием массовки, а также любовные и батальные сцены.

Пока по всей стране продолжается открытие предприятий, о возвращении к работе думает и Голливуд. Студии распахивают свои двери, чтобы продолжить производство фильмов и телепрограмм — с новыми строгими правилами профилактики COVID-19 на съёмочной площадке.



С нами Ануша Сакуи, она освещает индустрию развлечений для Los Angeles Times. Во-первых, Аниша… простите, Ануша… не могли бы вы рассказать нам о новых рекомендациях, которым должна следовать студия?



АНУША САКУИ, Los Angeles Times: Они очень подробные, отдельные правила для различных зон. В целом же, предполагается создать целый новый департамент здоровья и безопасности, в частности — чтобы кто-то отвечал за тестирование на съёмочной площадке. И у этого человека будут довольно большие полномочия, например, чтобы их решения не отменялись вышестоящими. И будет много тестов.



Съёмочная группа и актёры будут разведены по разным зонам, в зависимости от риска заражения. К примеру, в случае с актёрами одна из больших проблем Голливуда — как снимать сцены в масках? И решили поделить людей на группы, некоторые могут работать удалённо, а некоторые будут на съёмочной площадке. И эти люди, находящиеся рядом с актёрами, и сами актёры будут тестироваться не менее трёх раз в неделю, если не ежедневно, в зависимости от того, какой работой они занимаются.

Такова общая картина. Предстоит разобраться ещё с некоторыми нюансами вроде санобработки и приёмов пищи, но индустрия уже обрисовала первую порцию этих нововведений.

Санобработка и проверка температуры, это, судя по всему, разумные меры, которые относительно просто внедрить. Но хочу спросить вот о чём: вы говорили о масках, которые нужно будет надевать сотрудникам, и, кажется, об ограничениях на любовные сцены и на количество людей в кадре. Похоже, что всё это может изменить сам процесс создания фильмов и даже сами сюжеты. Отреагировали ли студии как-нибудь на эти новые правила?

АНУША САКУИ: Да, точно… Эти правила были составлены студиями в сотрудничестве с профсоюзами, которые защищают интересы актёров, режиссёров и прочего персонала. Мне кажется, главная проблема состоит в следующем: ты можешь вернуться на работу, но что если произойдёт ещё одна вспышка, и твой актёр заболеет? Из-за замкнутого пространства на сцене речь идёт не только об одном заболевшем; он будет достаточно близко контактировать с другими людьми. Потенциально это может подорвать съёмочный процесс.

Не скажу, что съёмочные группы боятся подхватить заразу, так как людям не терпится вернуться к работе. Мне кажется, что, наверное, с сегодняшнего дня FilmLA и округ Лос-Анджелес готовы к съёмкам, но, если смотреть на вещи реалистично (хотя сейчас идут немасштабные съёмки вроде рекламы), то много времени уйдёт на то, чтобы собрать воедино все элементы нового формата, чтобы нанять людей для тестирования, чтобы наладить тот самый неприятный процесс сбора мазков, а также на то, чтобы приноровиться к этим мерам, так как будут появляться дополнительные правила. Предстоит также в отдельности изучить меры в костюмерном цехе, а также в цехе причёски и визажа.



Но, как вы сказали, это внесёт свои ограничения. Они предложили ограничить массовку и групповые сцены. Кроме того, они предложили ограничить интимные сцены, а также сцены боёв настолько, насколько это возможно, потому что для этого может потребоваться тестирование на ежедневной основе. Так что всё это неотъемлемая часть всего процесса.



Дата выхода в эфир 15 июня 2020 года.