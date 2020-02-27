OAN: Трамп хочет сделать Голливуд «снова великим»

Дональд Трамп оживил споры вокруг нынешнего состояния американской киноиндустрии, передаёт One America News. Как отмечается в репортаже канала, Трамп посетовал, что Голливуд больше не производит картин, подобных шедеврам «золотого века» — и хотя американского лидера поспешили раскритиковать за «расизм», факт в том, что доходы американских киностудий уже который год сокращаются. По данным OAN, некоторые наблюдатели связывают это с «левым уклоном», который приобрёл в последние годы Голливуд.

Президент Трамп, похоже, вдыхает новую жизнь в полемику по поводу того, что некоторые называют упадком американской индустрии развлечений. Голливудский истеблишмент также критиковали за его левацкие предубеждения и политический активизм. С подробностями корреспондент One America News Кристиан Роуз.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Верните… Я скажу: делайте великие фильмы, понимаете? Не это компьютерное дерьмо, компьютерный мусор!



Президент Трамп всё сильнее призывает вернуть величие американской массовой культуре. А между тем, коммерческие успехи американской киноиндустрии становятся всё скромнее.



На недавнем предвыборном митинге президент вновь раскритиковал южнокорейский фильм «Паразиты», удостоенный премии «Оскар», и заявил, что голливудская машина способна на гораздо большее.



На фоне нападок левых президент Трамп похвалил классику и фильмы «золотого века» Голливуда.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это фейк ньюз, эти люди делают фейки. Но теперь все, кто сидит и читает это, скажут: «Ничего себе, Трамп не может быть таким умным! Он сказал: «Верните «Унесённых ветром». Это старый фильм, да, это старая классика!



Некоторые из мейнстримных СМИ утверждают, что «Унесённых ветром» Трамп упомянул из расовых соображений. Тем временем южнокорейская студия, создавшая фильм «Паразиты», в ответ, по всей видимости, обвинила президента в невежестве.



Однако некоторые комментаторы указывают на то, что президент Трамп рассуждал не только о фильмах, музыке или о сценическом искусстве, а говорил о более широкой проблематике.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Что это вообще было? У нас и так достаточно проблем с Южной Кореей, с торговлей… Можно нам вернуть «Унесённых ветром», пожалуйста? «Бульвар Сансет»… Так много замечательных фильмов.



И статистика подтверждает: сегодня киноиндустрия в США уже не та, что была всего полвека назад. Как пишет The Hollywood Reporter, в середине 2019 года кассовые сборы в США рухнули почти на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Тогда как реальные доходы американских кинематографистов неуклонно снижались с 1970-х. Это совпало с сокращением числа производственных рабочих мест, что стало ударом для американского рабочего класса – главного потребителя массовой культуры.



Некоторые наблюдатели также утверждают, что за тот же период снизилось и качество голливудских фильмов.

ПОЛ ДЖОЗЕФ УОТСОН, политический обозреватель: Американские кинотеатры продали меньше билетов в 2016 году, чем в 2002-м — несмотря на то, что в 2016-м в прокат вышло почти в два раза больше фильмов, да и население за этот период успело вырасти. Американцы помирают со скуки — и голосуют долларом.

Некоторые считают, что это происходит из-за вездесущего влияния «левых» и отсутствия инноваций в киноиндустрии. В последние годы в попытке приостановить падение доходов Голливуд стал в основном производить ремейки старых франшиз, также продвигать идеи социальной справедливости, политики идентичности и массовой политической активности.

БРЭД ПИТТ, актёр: Мне сказали, что у меня на речь будет всего 45 секунд — а это на 45 секунд больше, чем Сенат дал на этой неделе Джону Болтону.

Однако симпатии к левым, по всей видимости, обернулись для Голливуда противоположным эффектом: по мнению некоторых, недавние скандалы с движением Me Too, среди прочего, нанесли киноиндустрии огромный ущерб, когда некоторые из прозвучавших обвинений оказались ложными.

ДЖОННИ ДЕПП, актёр: Когда всё начало сводиться к тому, чтобы продать побольше журналов, к тому, чтобы сделать из реальных событий сенсацию, к откровенному обману и вымыслу… Всё это сейчас стало актуальнее, чем когда-либо.

И президент Трамп, похоже, с этим согласен. Голливуд из «фабрики звёзд» Америки превратился в фабрику страхов и фальшивок, которая разжигает в реальности насилие и нетерпимость к политическим противникам. Получится ли у президента Трампа вернуть американскую культуру к былой славе, покажет лишь время. Кристиан Роуз, One America News.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2020 года.