Euronews: в США умер актёр и филантроп Кирк Дуглас, олицетворявший «золотой век» Голливуда

Конец легенды: в Лос-Анджелесе скончался знаменитый актёр Кирк Дуглас, который для многих олицетворял «золотой век» Голливуда. Дуглас родился в 1916 году и начал актёрскую карьеру после Второй мировой войны, продолжая сниматься до конца ХХ века и завоевав множество кинопремий. Он также был щедрым филантропом и охотно помогал другим, передаёт Euronews.
Кирк Дуглас, получивший все значимые кинонаграды по обоим берегам Атлантики, для многих олицетворял связь с «золотым веком» Голливуда. Начав свою карьеру сразу после войны, он продолжал сниматься до исхода ХХ столетия.
Он смог перевоплотиться в римского раба, поднимающего на бунт таких же, как и он, несчастных и бесправных, сыграв в «Спартаке». И он с лёгкостью, которая свойственна лишь большому таланту, надел блузу, замаранную краской знаменитого голландского мэтра, снявшись в «Жажде жизни», байопике о Винсенте Ван Гоге.
Его актёрское усердие было вознаграждено по достоинству: трижды его номинировали на получение награды Американской киноакадемии, в 1996-м за полувековой вклад в киноискусство ему вручили почётный «Оскар». Он был удостоен премий на Берлинском фестивале, а во Франции он получил награду «Сезар».
Дуглас был щедрым филантропом, охотно жертвуя на помощь тем, кому повезло меньше, чем ему.
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