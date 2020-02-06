Euronews: в США умер актёр и филантроп Кирк Дуглас, олицетворявший «золотой век» Голливуда

Конец легенды: в Лос-Анджелесе скончался знаменитый актёр Кирк Дуглас, который для многих олицетворял «золотой век» Голливуда. Дуглас родился в 1916 году и начал актёрскую карьеру после Второй мировой войны, продолжая сниматься до конца ХХ века и завоевав множество кинопремий. Он также был щедрым филантропом и охотно помогал другим, передаёт Euronews.

Кирк Дуглас, получивший все значимые кинонаграды по обоим берегам Атлантики, для многих олицетворял связь с «золотым веком» Голливуда. Начав свою карьеру сразу после войны, он продолжал сниматься до исхода ХХ столетия.



Он смог перевоплотиться в римского раба, поднимающего на бунт таких же, как и он, несчастных и бесправных, сыграв в «Спартаке». И он с лёгкостью, которая свойственна лишь большому таланту, надел блузу, замаранную краской знаменитого голландского мэтра, снявшись в «Жажде жизни», байопике о Винсенте Ван Гоге.



Его актёрское усердие было вознаграждено по достоинству: трижды его номинировали на получение награды Американской киноакадемии, в 1996-м за полувековой вклад в киноискусство ему вручили почётный «Оскар». Он был удостоен премий на Берлинском фестивале, а во Франции он получил награду «Сезар».



Дуглас был щедрым филантропом, охотно жертвуя на помощь тем, кому повезло меньше, чем ему.



Он ушёл на 103-м* году жизни. Прощай, артист!



Дата выхода в эфир 05 февраля 2020 года.



* Так сказано в оригинале (прим ИноТВ).