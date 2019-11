Hollywood Reporter: Николас Кейдж сыграет «самого легендарного персонажа Голливуда» — самого себя

Голливудская студия Lionsgate близка к запуску проекта «Невыносимое бремя огромного таланта» с Николасом Кейджем в главной роли, сообщает The Hollywood Reporter. По словам издания, этот мета-фильм, в котором Кейдж должен выступить в роли самого себя, поможет актёру вернуть былую славу и заработок.

В последние несколько лет Николас Кейдж снялся во множестве низкобюджетных фильмов — от проходных триллеров до «интересных диковин». Последним крупным проектом, в котором он участвовал, был «Призрачный гонщик 2» 2011 года, пишет The Hollywood Reporter.

Но теперь актёр ждёт большое возвращение (впрочем, нельзя сказать, что он уходил). Он может сыграть роль «самого легендарного персонажа Голливуда» — Николаса Кейджа, отмечает издание.

Студия Lionsgate ведёт переговоры с несколькими крупными компаниями, включая Paramount и HBO, о съёмках мета-фильма The Unbearable Weight of Massive Talent («Невыносимое бремя огромного таланта»). Если стороны договорятся, то Кейдж снимется в роли самого себя, поясняет The Hollywood Reporter.

По сюжету, Кейдж отчаянно пытается получить роль в новом фильме Тарантино, пытаясь при этом поладить со своей дочерью-подростком. Он также периодически беседуют с эгоистичной версией самого себя из 90-х, которая устраивает ему разнос за участие в слишком большом количестве дешёвых поделок и потерю звёздного статуса.

Огромные долги персонажа вынуждают его появиться на дне рождения мексиканского миллиардера. Последний оказывается большим фанатом актёра, старается подружиться с ним и втайне надеется показать ему сценарий, над которым он работает.

В какой-то момент ЦРУ сообщает Кейджу, что на самом деле его друг-миллиардер — глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата в президенты Мексики. Поэтому Правительство США вербует актёра, чтобы получать через него информацию.

Ситуация обостряется после того, как мексиканец забирает жену и дочь актёра для «примирения». Когда безопасность его близких оказывается на кону, Кейдж «берётся за роль всей жизни», рассказывает издание.

Сценарий фильма отсылает ко многим прошлым работам Кейджа в том числе «Покидая Лас-Вегас», «Без лица» и «Угнать за 60 секунд». Своим тоном проект напоминает «Адаптацию», также с Кейджем в главной роли, мета-фильм Жана-Клода Ван Дамма JCVD и голливудскую «эскападу» Джона Траволты «Достать коротышку», утверждает The Hollywood Reporter.

Сам Кейдж ознакомился с присланным ему сценарием несколько недель назад. Судя по всему, актёр остался доволен идей фильма, обращает внимание издание

Фабрика грёз проявляет огромный интерес к проекту. По словам источника The Hollywood Reporter, Кейдж может получить гонорар, который позволит ему достичь того же уровня, на котором он находился во время выходов таких блокбастеров, как «Воздушная тюрьма» и «Сокровище нации».