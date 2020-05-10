Independent: «лето не поможет» — учёные усомнились, что потепление остановит коронавирус

Канадские исследователи изучили влияние повышения температуры на распространение эпидемии COVID-19. Учёные пришли к выводу, что смена сезона будет играть лишь незначительную роль в сдерживании вируса. В тоже время карантинные меры, по их словам, показали свою эффективность, пишет The Independent.

Ученые считают, что тёплая погода вряд ли серьёзно сдержит распространение коронавируса. Их выводы подрывают надежды многих людей, в том числе Дональда Трампа, на то, что лето поможет смягчить глобальную пандемию, пишет The Independent.

Канадские исследователи изучили, как в конце марта COVID-19 распространялся по миру в местах с различной влажностью, графической широтой и мерами в области здравоохранения, включая социальное дистанцирование. В пресс-релизе доктор Питер Джуни из Университета Торонто отметил, что команда учёных не обнаружила или почти не обнаружила корреляции между распространением инфекции и температурой или широтой, а только «слабую связь» с влажностью.

«Мы провели предварительное исследование, которое предполагало, что широта и температура могут сыграть свою роль. Но когда мы повторили проверку в гораздо более жёстких условиях, мы получили противоположный результат», — заявил Джуни.

«Сезонность, вероятно, будет играть лишь незначительную роль в эпидемиологии COVID-19», — предполагают авторы доклады. При этом они подчёркивают, что закрытие школ и принятие других карантинных мер, напротив, оказались эффективными средствами сдерживания инфекции. Поэтому учёные призывают страны, готовящиеся ослабить эти ограничения, обратить внимание на выводы их исследования.

Между тем американский президент изо всех сил старается «вновь открыть» страну, чтобы стимулировать экономику, результаты которой он сделал центральной частью своей предвыборной кампании 2020 года. Ранее он высказал мнение, что в тёплую погоду коронавирус «исчезнет».

«Лето не прогонит (коронавирус. — ИноТВ). Важно, чтобы люди знали это. С другой стороны, чем больше вмешательств в области общественного здравоохранения осуществлялось в определённом регионе, тем больше было влияние на замедление роста эпидемии», — заявила соавтор исследования и профессор эпидемиологии в Университете Торонто Дионна Гесинк.

Учёные изучили 144 региона по всему миру, в том числе в США, Австралии и Канаде. Они оценили рост эпидемии, сравнив число случаев заболевания 27 марта с показателем за неделю до этого, а также с рядом переменных в «период воздействия» между 7 и 13 марта.

Вместе с тем авторы признают ряд ограничений в своём исследовании. Первое из них заключается в том, что «из-за значительных различий в методах тестирования между разными геополитическими районами фактические показатели COVID-19 невозможно оценить достоверно».