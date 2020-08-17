WSJ: несмотря на усилия властей, в США усугубляется кризис нехватки продовольствия

Правительственные меры по экономической поддержке населения в период пандемии в США были по-своему эффективны, но, как показывает растущее число людей, неспособных прокормить себя или своих детей, власти «и близко не подошли к решению всей проблемы», пишет The Wall Street Journal. Эксперты прогнозируют, что с потенциальной отменой дополнительных выплат за помощью начнёт обращаться ещё больше американцев.

По данным Бюро переписи населения США, число американцев, которые утверждают, что не могут прокормить себя или своих детей, упорно растёт, сообщает The Wall Street Journal.

Так, в июле порядка 12,1% респондентов заявили, что в их семьях не хватает денег на еду, в то время как в мае таких людей было 9,8%. По сравнению с началом июня, когда 17% опрошенных признавались, что не могут в должном объёме обеспечить своим детям пропитание, по последней информации, сейчас на ту же проблему жалуются 20% американцев.

Как отмечают продовольственные банки, за последние месяцы жители страны чаще стали к ним обращаться за помощью. По статистике Министерства сельского хозяйства США, в период с марта по апрель число людей, получающих продуктовые талоны по программе государственной поддержки, выросло на 16%. В последний раз за один месяц так стремительно группа, нуждающаяся в социальной защите, выросла в сентябре 2008 года, во время финансового кризиса, но тогда увеличение было не таким существенном — только на 7,3%.

«Я чётко вижу, что здесь обозначается большая проблема, и проблема эта, по всей видимости, будет серьёзнее, чем на пике финансового кризиса 2008 года», — комментирует специалист Северо-Западного университета, экономист Дайен Уитмор Шанценбах.

Как прогнозируют эксперты, сейчас, когда власти перестанут выплачивать еженедельное пособие в $600 людям, лишившимся работы из-за коронавируса, с проблемами с продовольствием столкнётся ещё больше американцев. На данный момент в правительстве всё ещё идут споры: демократы настаивают на том, чтобы продлить выплаты, а республиканцы выступают за сокращение расходов. Пока конгресс не может договориться, президент Дональд Трамп издал указ о сохранении пособий но в урезанном размере — федеральные власти будут выплачивать каждую неделю по $300, а власти штатов должны будут предоставить ещё по $100.

По словам The Wall Street Journal, во многих случаях благодаря пособиям доходы семей были выше минимума, при котором полагаются продуктовые талоны. Но с урезанием и потенциальной отменой выплат, как предупреждает Кэйти Фицджеральд из НКО Feeding America, под началом которой находятся 200 продовольственных банков, за помощью станет обращаться ещё больше людей. «Мы уже потратили чрезвычайно много ресурсов, чтобы удовлетворить растущий спрос. Мы опасаемся, что, чтобы продолжать работу, нам может очень сильно потребоваться федеральная поддержка, поскольку, мы вряд ли что-то сможем делать, если спрос возрастёт ещё сильнее», — поделилась Фицджеральд.

В штате Виргиния соцслужбы тоже готовятся к наплыву заявок на продуктовые талоны. По оценкам, с окончанием срока действия пособий на программу смогут претендовать ещё порядка 33 тыс. семей.

По мнению экспертов, проблему нехватки продовольствия в период пандемии формирует сразу несколько факторов. Во-первых, люди, лишившиеся работы, получают пособия не сразу и могут испытывать трудности с покупкой продуктов питания, пока ждут первых выплат. Во-вторых, некоторые школы и другие образовательные учреждения предоставляют бесплатное питание для детей, а когда всё закрыто, не все родители, даже сохранившие работу, могут найти деньги, чтобы оплатить дополнительные расходы на еду. В-третьих, из-за перебоев с поставками в режиме самоизоляции цена на продукты питания возросла — в июле она была на 4,1% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Специалисты отмечают, что правительственные меры сыграли позитивную роль в обеспечении американцев продуктами питания. Так, согласно исследованию Брукингского института, благодаря программе, частично компенсирующей семьям еду для детей, которую они не получали из-за закрытия школ, до 3,9 миллиона детей смогли избежать голода. Но летом инициатива перестала действовать. «Каждая из мер была по-своему эффективной, но мы и близко не подошли к решению всей проблемы», — считает один из авторов исследования Лорен Бауэр.

Отделение Армии спасения в Вашингтоне каждый месяц сейчас раздаёт порядка 400 пакетов с консервами и крупами, хотя до пандемии центр обычно предоставлял около 100 таких наборов. Многие приходят сюда впервые. Как рассказывает одна из посетительниц Эстефани Ирахета, мать двоих детей, она потеряла работу в ресторане, а её мужу, сотруднику магазина, дают сокращённые смены. «Каждый раз в очередь всё больше людей. Мы никогда не оказывались в ситуации, в которой сейчас находимся», — цитирует издание американку.