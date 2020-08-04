CNN: экономические жертвы были зря — во многих штатах США коронавирус вновь переходит в наступление

Хотя буквально несколько недель назад, Америка, казалось, наконец стала побеждать пандемию, июль стал для страны крайне печальным: судя по статистике, в целом ряде штатов опять начался рост заражённых, передаёт CNN. По данным канала, эксперты считают, что вторая волна — результат слишком ранней отмены карантинных ограничений и недостатка сознательности у отдельных граждан.

Достижения в плане борьбы с пандемией коронавируса, за которые Америке пришлось расплатиться «болезненными» для экономики карантинными мерами, в ряде штатов страны практически полностью нивелировал «кошмарный» июль, сообщает CNN. Как пишет сайт канала, по итогам минувшего месяца отдельные американские регионы побили рекорды по числу новых случаев коронавируса, количеству госпитализированных с COVID-19 пациентов и смертям от инфекции.

Как передаёт CNN, по данным Университета Джона Хопкинса за прошлый месяц в США был зафиксирован рекордный прирост заболевших за всё время с момента начала пандемии — более 1,9 млн новых случаев. При этом, как уточняют специалисты университета, дело не только в том, что в стране стали тестировать больше людей: процент положительных тестов также увеличивается. Если бы рост новых случаев был лишь результатом ускорения тестирования, то доля положительных проб в статистике оставалась бы прежней или снижалась, однако этого не происходит, подчёркивают эксперты.

По данным на воскресенье, в 32 штатах доля положительных тестов за прошлую неделю увеличилась, что говорит о том, что скорость распространения инфекции вновь начала увеличиваться, сообщает Университет Джона Хопкинса. «Если мы видим, что доля положительных проб начинает возрастать, это показывает, что тестирование для выявления возможных случаев заражения проводится недостаточно быстро. А если эти случаи не выявляются, это может приводить к тому, что вирус распространяется без противодействия, что может в будущем привести к росту числа заражённых», — цитирует CNN специалистов университета.

Как подчёркивает обозреватель CNN хотя в отдельных регионах коронавирусная статистика начала улучшаться, в ряде штатов были зарегистрированы рекордные показатели по смертности и количеству заболевших — то есть, по тем параметрам, которые списать на расширение масштабов тестирования нельзя. В частности, Флорида четыре дня подряд обновляла рекорд по количеству умерших от коронавируса в день, остановившись в пятницу на 257 погибших, в Калифорнии в минувшую среду зарегистрировали 197 смертей от коронавируса, что также стало для штата абсолютным рекордом с начала пандемии, а Техас за два дня — 21 и 22 июля — дважды сообщал о рекордно высоком количестве госпитализированных с COVID-19 пациентов (10848 и 10893 соответственно), перечисляет журналист.

По данным CNN, отдельные эксперты говорят, что причиной второй волны стал слишком поспешный отказ от карантинных мер со стороны властей некоторых штатов, которые проигнорировали федеральные рекомендации по отмене карантина. Другие указывают на «отсутствие у многих американцев сознательности» — речь, к примеру, о тех людях, которые после возвращения к нормальной жизни не стали носить медицинские маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

По мнению президента американской медицинской НПО ACCESS Health International Уильяма Хейзелтайна, вновь ускорившиеся темпы распространения COVID-19 обеспечивают четыре социальные группы — молодые люди, которые продолжают активную социальную жизнь и игнорируют нормы социального дистанцирования, работники экстренных служб, которые часто контактируют с населением, люди, проживающие в тесных помещениях, и постояльцы домов престарелых, где инфекции проще всего распространяться.

Впрочем, есть и хорошие новости: в некоторых штатах интенсивность распространения коронавирусной инфекции и смертность от неё всё же сокращается, благодаря чему они вскоре смогут вернуться к нормальной экономической активности, сообщает CNN. Среди наиболее благополучных регионов — те, которые раньше прочих ввели обязательное ношение масок, позже остальных начали отказываться от карантинных ограничений и смогли внедрить «инновационные методы» для борьбы с коронавирусом, говорится в материале канала.

Хотя пока Америке не удаётся решить проблему недостаточно широкого и быстрого тестирования населения, из-за чего осложняется задача по изолированию заражённых, меры, необходимые для победы над COVID-19, в большинстве своём весьма просты, отмечает автор статьи. Два самых главных шага, на которые способен каждый — это соблюдать меры социального дистанцирования и носить маску в общественных местах, подчёркивает журналист.