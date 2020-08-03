DT: «колоссальные» экономические и социальные издержки — в ВОЗ предупредили о вреде введения нового карантина

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ эпидемиолог Мария Ван Керкхов в интервью The Daily Telegraph предостерегла страны от повторного введения карантина. По мнению Керкхов, на смену карантину в качестве инструмента сдерживания распространения коронавируса должен прийти «индивидуальный, ограниченный, локализованный» подход.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны отказаться от повторного введения карантина в попытке остановить распространение COVID-19 из-за возможных социальных и экономических его последствий, пишет The Daily Telegraph.

В интервью изданию глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что на смену карантину должны прийти «локализованные стратегии». При этом введённый в конце марта в более чем в 100 странах карантин эпидемиолог сочла мерой, которая позволила выиграть время для создания инфраструктуры общественного здравоохранения, необходимой для борьбы с коронавирусом.

Тем не менее Керкхов добавила, что экономические и социальные издержки, а также вред для здоровья карантина были «колоссальными».

«ВОЗ не рекомендует вводить карантин, однако подобную меру необходимо было использовать в ряде стран из-за скорости распространения заболевания. Однако мы надеемся, что странам не понадобится снова вводить его», — приводит издание слова Керкхов.

Также специалист сочла, что в ближайшие шесть месяцев рассчитывать на создание «безопасной и эффективной» вакцины не стоит.

Вместо этого Керкхов призвала страны использовать имеющиеся в настоящее время инструменты для применения «индивидуального, ограниченного, локализованного» подхода к сдерживанию новых вспышек.

«Скорость научной работы в этом направлении была необычайной... у нас сейчас есть инструменты, которые могут предотвратить передачу заболевания и спасти жизни», — заявила эпидемиолог, упомянув такие меры, как отслеживание контактов заболевших, масштабное тестирование, оснащение медицинских учреждений, социальное дистанцирование и ношение масок.

При этом в интервью для британского The Daily Telegraph Керкхов подчеркнула, что все эти меры необходимо использовать вместе, тогда, как правительствам уже удавалось прежде, они смогут вновь взять под контроль распространения коронавируса в своих странах.