Экс-атташе США в Москве: «коррупция» Трампа и пандемия коронавируса разбудила американский народ

Процесс импичмента Дональда Трампа, показавший истинное коррупционное лицо его администрации, а также пандемия коронавируса и экономический коллапс разбудили душу американского народа, пишет в своей статье для The Washington Post экс-атташе США в Москве Александр Виндман. По его словам, эта волна народного энтузиазма поможет Америке отринуть ненависть и вернуться к идеалам, которые выделяют США на фоне остального мира.

«По прошествии 21 года, 6 месяцев и 10 дней активной воинской службы я вновь стал гражданским. Я принял непростое решение уйти в отставку, так как кампания по притеснению, запугиванию и возмездию со стороны президента США Дональда Трампа и его союзников навсегда установила потолок моей военной карьеры», — пишет в своей статье для The Washington Post бывший американский военный атташе в Москве и свидетель по делу об импичменте Трампа подполковник армии США Александр Виндман.

Подобный опыт оказался болезненным, однако, как утверждает подполковник, подобная судьба постигла не только его. Хотя обстоятельства его ухода и оказались в центре внимания общественности, они мало чем отличаются от того, что случилось с десятками других чиновников, положивших на алтарь госслужбы всю свою жизнь. При этом администрацию Трампа они покинули с незапятнанной репутацией, однако всё равно лишившись практически всех шансов на дальнейший карьерный рост.

«Год назад, хотя я тогда ещё об этом не знал, мои опасения по поводу поведения президента и его усилий по подрыву самой основы нашей демократии подняли волну, которая, в конечном счёте, обнажила истинное лицо администрации и её методов управления и привела к публичному разоблачению царящей в ней коррупции», — напоминает Виндман.

«Никогда раньше ни в своей профессиональной, ни в обычной жизни я не ощущал большей угрозы ценностям нашей нации, чем в тот момент. В последние несколько лет наше национальное правительство всё больше смахивает на авторитарный режим, от которого моя семья бежала более 40 лет назад в ту самую страну, которой я посвятил свою жизнь», — подчёркивает военный.

Американцы, продолжает Виндман, стали жертвами тех же самых атак, которые тираны предпринимают против своих критиков и политических оппонентов. Тем, кто верен американским ценностям и конституции, а не «лживому президенту и его пособникам», не избежать кары. Трамп пытался приуменьшить угрозу пандемии коронавируса, даже когда она охватила всю страну. Вызванный же ею экономический коллапс указал на растущее социальное неравенство. Миллионы людей скорбят по своим умершим близким; многие из них лишились средств к существованию. В то же самое время американский президент занимается тем, что жалуется на падение своей популярности.

«Однако есть и другой путь», — указывает подполковник.

В ходе дачи показаний в палате представителей в рамках процесса импичмента Виндман, по его словам, успокоил своего отца, который на своём опыте испытал «советский авторитаризм», сказав ему: «Не волнуйся, со мной всё будет хорошо, если я скажу правду». Несмотря на возмездие со стороны Трампа, я своим убеждениям не изменил. Хотя я и закончил свою карьеру на пессимистичной ноте, меня поддержали десятки тысяч верных американцев. Этот хор из голосов надежды заглушает надуманные нападки как этого бесчестного человека, так и его подхалимов», — считает автор статьи.

Со времён войны за независимость Америка всегда была союзом, служившим некой цели; союзом, в основе которого лежало убеждение, что, хотя каждый человек — хозяин своей судьбы, вместе американцы способны изменить мир. «Мы, как и верёвка из многих нитей, сильнее вместе, чем по одиночке», — подчёркивает Виндман.

«Несмотря на некоторые личные неурядицы, я по-прежнему верю в светлое будущее как моей семьи, так и нашей страны. Импичмент изобличил коррупцию Трампа, однако сочетание пандемии, финансового кризиса и подстрекательства к социальному разлому пробудило душу американского народа. Нарастает волна народной поддержки, которая позволит отринуть ненависть и нетерпимость и вернуться к идеалам, которые выделяют Соединённые Штаты на фоне остального мира. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в этот процесс», — отмечает автор.

«Когда меня спросили, почему я уверил своего отца, чтобы тот не беспокоился насчёт моих показаний, я ответил следующее: «Конгрессмен, потому что это Америка. Это страна, которой я служил и которую защищал; это страна, которой служили все мои братья, и здесь истина — это не пустой звук». Несмотря на все, что произошло, я и поныне верю в американскую мечту. Я считаю, что в Америке истина — это не пустой звук. Я хочу сделать так, чтобы истина не была пустым звуком для всех американцев», — подытоживает Александр Виндман.