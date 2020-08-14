Times: общество чистых тарелок — Китай объявил войну пищевым отходам

Китайский парламент объявил о намерении изменить законодательство с целью сократить число пищевых отходов в стране, сообщает The Times.Как отмечает издание, это произошло после заявления Цзиньпина о том, что огромное количество еды в стране выбрасывается. На этом фоне китайские рестораны стали предлагать клиентам заказывать меньше, чем они привыкли, передаёт газета

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по политическим и правовым вопросам изучит законодательство по ограничению пищевых отходов, чтобы «эффективно сократить отходы при производстве, закупке, хранении, транспортировке, переработке и потреблении продуктов питания, особенно в ресторанах», сообщает The Times со ссылкой на заявление официального представителя комиссии Чжана Гуйлуна. Как отмечает издание, китайский парламент решил ввести запрет на пищевые отходы после их осуждения Си Цзиньпином. По мнению наблюдателей, этот шаг также подчёркивает внимание властей к проблеме продовольственной безопасности после эпидемии коронавируса.

В недавней директиве китайский лидер указал на то, что что огромное количество еды в стране выбрасывается. Так, рестораны выбрасывают от 17 до 18 миллионов тонн продуктов питания в год — количество, достаточное, чтобы прокормить от 30 до 40 миллионов человек.

«Несмотря на то, что у нас каждый год хорошие урожаи, мы должны осознавать кризис в области продовольственной безопасности», — заявил Си Цзиньпин, пояснив, что «влияние глобальной эпидемии коронавируса стали для нас тревожным сигналом».

Как отмечает газета, непосредственного кризиса продовольственной безопасности в Китае нет, однако эксперты объясняют, что страна теряет пахотные земли под зерновые культуры в угоду более прибыльным отраслям. По данным одного из исследований, популярность в стране раков подрывает национальную продовольственную безопасность, поскольку фермеры приспосабливают свои земли для их разведения вместо выращивания озимых культур.

В ответ на директиву главы государства рестораны в нескольких городах стали предлагать клиентам заказывать еду в расчёте на одного человека меньше, а группам из двух-трёх человек — заказывать по половине порций. Заказы на вынос также приветствуются.

Государственные СМИ также обрушились с критикой на видео-блогеров, знаменитых, благодаря поглощению большого количества пищи. По мнению властей, такое поведение не только вредит здоровью, но и растрачивает пищу впустую.

Как напоминает газета, вскоре после вступления в должность в 2013 году Си Цзиньпин начал кампанию в пользу «умеренности», требуя от чиновников сократить расходы на питание за счёт общественных средств. Это привело к закрытию огромного числа ресторанов, известных организацией масштабных банкетов. Помимо прочего, правительство запустило программу «чистых тарелок», призывая людей заказывать меньше еды, когда они обедают вне дома.