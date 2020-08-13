CNN: в Китае нашли Covid-19 в куриных крылышках из Бразилии, ВОЗ успокаивает — вероятность заразиться через пищу невелика

Один из экземпляров завезённых в китайский город Шеньчжэнь куриных крылышек из Бразилии оказался заражён коронавирусом, сообщает CNN. Власти города Шеньчжэнь немедленно отследили всех людей, кто мог как-то контактировать с заражёнными продуктами: все их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Как отмечает ВОЗ, шансы заразиться коронавирусом через еду крайне малы, основной способ передачи вируса — воздушно-капельный, от человека к человеку.

В китайском городе Шеньчжэнь образец замороженных куриных крылышек из Бразилии оказался заражён коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на сообщения от китайских властей.

Как пишет издание, вирус был обнаружен в минувшую среду во время проверки еды, завезённой из-за границы. При этом различные здравоохранительные органы, в том числе ВОЗ, заявили о том, что вероятность заразиться коронавирусом через еду мала. Несмотря на это, власти Шеньчжэня немедленно отследили и сделали тест на коронавирус тем людям, кто мог каким-либо образом контактировать с заражённой едой, однако положительных результатов выявлено не было. На данный момент идёт отслеживание продукции того же бренда, уже ушедшей с прилавков.

CNN отмечает, что с начала июля в Китае было зафиксировано семь случаев обнаружения коронавируса в морепродуктах, завезённых из-за границы. Эти происшествия породили беспокойство по поводу безопасности заграничной еды. Китайские здравоохранительные органы призвали граждан быть осторожными при покупке импортного мяса и морепродуктов.

При этом в ВОЗ заявили, что вероятность заражения коронавирусом через еду крайне мала, сообщает издание. В организации отметили, что вирус в основном передаётся воздушно-капельным путём от человека к человеку. «На данный момент свидетельств того, что коронавирус передаётся через еду или упаковки с едой, нет», — приводит CNN заявление ВОЗ.

CNN напоминает, что власти КНР усилили наблюдение за импортным мясом и морепродуктами с июня, когда вспышка коронавируса произошла на крупнейшем продуктовом рынке Пекина. Тогда вирус был обнаружен на разделочной доске для импортного лосося. Впрочем, представители китайских органов здравоохранения отмечали, что факт обнаружения вируса на разделочной доске ещё не означает заражённости самой рыбы: вирус мог оказаться там и от владельца магазина, и от покупателей.