N-TV: зелёные Германии требуют запретить на телевидении рекламу фастфуда

Население Германии толстеет, сообщает немецкий телеканал N-TV. Число людей с избыточным весом растёт, поэтому местные зелёные потребовали запретить рекламировать по телевизору бургеры и другие нездоровые продукты. Воздействию рекламы особенно подвержены дети и подростки, и их необходимо лучше защитить от вредного фастфуда, уверены представители партии.
Немцы толстеют: число людей с избыточным весом в Германии растёт, и в первую очередь эта проблема создаёт угрозу для детей и молодых людей, сообщает немецкий телеканал N-TV. В связи с этим зелёные требуют запретить рекламу бургеров и фастфуда по телевизору.
Как сообщается на сайте телеканала, зелёные Германии призывают строже ограничить рекламу нездорового питания на телевидении. В связи с растущим числом людей с избыточным весом в стране появилась потребность срочно принимать меры, заявила эксперт по здравоохранению из фракции зелёных в бундестаге Кирстен Капперт-Гонтер в беседе с немецкими журналистами. Реклама продуктов с высоким содержанием сахара и другой нездоровой еды должна подвергнуться урегулированию, настаивают представители партии.
Влиянию телевизионной рекламы наиболее подвержены именно дети и подростки, предостерегает эксперт зелёных. Поэтому их необходимо лучше защитить от продуктов питания, которые не соответствуют критериям Всемирной организации здравоохранения по сбалансированному питанию.
Как отмечает N-TV, эта инициатива родилась на фоне нового урегулирования в Великобритании. На прошлой неделе британское правительство в рамках кампании по борьбе с избыточным весом заявило, что реклама фастфуда по телевидению и в интернете должна быть запрещена после 21 часа. С помощью этой меры власти надеются добиться того, чтобы несовершеннолетние не были столь сильно подвержены влиянию рекламы подобного рода.
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