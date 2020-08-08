NBC: дорожающая еда вынудила американцев затянуть пояса
СТЕФАНИ РУЛ, корреспондент NBC: Заметили ли вы какие-либо изменения в ценах на продукты?
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Серьёзные изменения. Они ощутимо выросли.
Более 29 миллионов американцев в июле заявили, что у них недостаточно еды. Благотворительные организации, занимающиеся бесплатной раздачей еды в США, сейчас перегружены. В период с марта по июнь они раздали около 2 миллиардов обедов нуждающимся семьям.
ПАЛОМА ВЕРГАРА, сотрудница организации Reach for the Top: Тут соблюдается анонимность. И люди получают возможность просто подойти, взять еду и уйти.
СТЕФАНИ РУЛ: Однако многие семьи пока не видят конца для сложившейся ситуации. А те дополнительные 600 долларов в рамках федерального пособия по безработице уже закончились. И законодателям в Вашингтоне ещё предстоит выработать новую сделку по выделению дополнительных денежных средств.
Ссылки по теме
-
CNN: «ты убиваешь рис» — европейский рецепт вызвал горячую полемику об особенностях национальных кухонь
-
N-TV: зелёные Германии требуют запретить на телевидении рекламу фастфуда
-
Sky News: в Британии ожидают перебои с поставками продовольствия
-
Guardian: сокращение численности пчёл грозит глобальным дефицитом продовольствия