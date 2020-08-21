ABC News: возвращаться к учёбе Америке рано — об этом свидетельствуют и вспышки COVID-19 в колледжах, и обеспокоенные учителя

Новые вспышки коронавирусной инфекции в колледжах были зарегистрированы по меньшей мере в 22 американских штатах, передаёт ABC News. Как подчёркивается в сюжете канала, администрации американских ВУЗов всё чаще принимают меры из-за вечеринок, которые организуют студенты несмотря на риск заражения. А тем временем сразу в нескольких штатах США учителя школ через профсоюзы пытаются приостановить возвращение к обучению «вживую» — они убеждены, что это пока слишком опасно.

Как минимум в 22 штатах США сейчас сообщают о новых вспышках COVID-19 в колледжах. По данным на сегодняшний вечер, от коронавирусной инфекции погибли более 172 тыс. американцев, а Флорида теперь стала уже пятым штатом, где было зарегистрировано более 10 тыс. смертей.

В Университете Коннектикута после появления вот этих кадров с людной вечеринки приняли решение выселить несколько студентов. Тем временем, многие учителя по всей стране — и здесь, в Нью-Йорке — по-прежнему обеспокоены. О том, чего теперь требуют нью-йоркские педагоги, и что Энтони Фаучи рассказал о детях и передаче вируса от них членам семьи — в репортаже Стефани Рамос из Нью-Йорка.

Сегодня прозвучали новые предостережения: молодые люди быстро распространяют коронавирусную инфекцию. Чиновникам от образования всё чаще приходится проводить проверки в связи с повявлением в соцсетях кадров с больших вечеринок студентов колледжей. Власти предупреждают: это нужно прекратить.

В Университете штата Коннектикут сегодня приняли жёсткие меры после того, как руководство университета увидело вот этот ролик с людной вечеринки, организованной в комнате общежития: университет выселил побывавших на мероприятии студентов с территории кампуса.

СТУДЕНТ: Очень рад, что они приняли твёрдое решение и обеспечивают соблюдение правил.

По всей стране случаи заражения COVID-19 на территории кампусов колледжей были зарегистрированы по крайней мере в 22 штатах. В Университете Нотр-Дам коронавирус был выявлен у более чем 220 студентов — то есть, число случаев подскочило на 20%. В результате университет вошёл в растущий список ВУЗов, переключившихся на дистанционное обучение.

МЭТТ ТАЙ, студент Университета Нотр-Дам: Некоторые студенты думали, как мне кажется, что им всё нипочём.

Сегодня поздно вечером своё мнение о том, как учебным заведениям вернуться к работе без создания рисков, выразил президент.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Студентам, которые ощущают недомогание, следует воздержаться от посещения занятий и ограничить социальные контакты. Кроме того, университетам следует принять меры, чтобы уберечь студентов и преподавателей из групп риска.

Проблемы не только у университетов.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Были исследования, которые показали, что дети в возрасте от 10 до 19 лет могут заражать взрослых так же легко, как другие взрослые.

Нью-йоркские учителя хорошо понимают, что из-за всего одного заболевшего ребёнка может опустеть целый класс.

МАЙКЛ МАЛГРЮ, председатель профсоюза «Объединённая федерация учителей»: Наш город прошёл через ад, и мы не собираемся проходить через него снова из-за желания недальновидных политиков достичь собственных целей.

Профсоюз учителей Нью-Йорка пригрозил подать в суд или даже устроить забастовку — там заявили, что возвращаться к работе слишком опасно. Учителя требуют, чтобы до возобновления занятий во всех школах были обеспечены средства индивидуальной защиты, нормальная вентиляция помещений, а также масштабная программа тестирования и отслеживания заболевших.

А во Флориде во время судебного заседания разразились эмоции.

УЧИТЕЛЬ: Я не собираюсь делать выбор… Я так много раз делал сложный выбор в пользу своих учеников, но подвергать свою семью риску ради них я не могу.

Крупнейший в штате профсоюз учителей подал иск в суд с целью приостановить занятия «вживую».

СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News в Нью-Йорке: А американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) приостановило процесс экстренной сертификации метода лечения COVID-19 при помощи плазмы крови: известнейшие врачи страны, включая доктора Фаучи, заявляют, что данных клинических исследований, подтверждающих, что кровяная плазма способна помогать людям бороться с вирусом, пока слишком мало. Некоторым пациентам переливание плазмы всё же помогло, но прежде, чем FDA сможет сертифицировать использование этого метода, придётся провести дополнительные исследования. Дэвид?

Да, это сегодня одна из главных новостей. Спасибо вам, Стефани.

Дата выхода в эфир 19 августа 2020 года.