Euronews: датские старшеклассники не хотят учиться онлайн и требуют вернуть их за парты

Учащиеся старших классов в Дании провели массовую акцию протеста, требуя от правительства разрешить им вернуться в школу. По их словам, дистанционные уроки, которые пришлось вводить из-за пандемии коронавируса, не могут полностью заменить обычный учебный процесс. И это оборачивается для учеников как социальными, так и академическими проблемами, передаёт Euronews.
«Мы хотим в школу!» — под этим лозунгом в датском Орхусе, втором по величине городе королевства, прошла акция протеста учеников старших классов. В ней приняли участие около 1600 подростков.
Девушки и юноши не желают больше учиться на дому и требуют, чтобы их вернули за парты. По словам демонстрантов, дистанционное обучение, введенное из-за распространения коронавируса, оборачивается для них как социальными, так и академическими проблемами.
ДЕВУШКА: Цифровое обучение вышло из-под контроля! Я думаю о том, что именно старшеклассники оказались в невыгодном положении - прежде всего, потому что власти ежегодно сокращают бюджетные ассигнования на образование. При этом нашим младшим братьям и сестрам разрешают посещать начальную школу!
ЮНОША:Обучаясь на дому, ты не слишком хорошо усваиваешь знания — не получаешь необходимую помощь, советы. Отсутствует руководство самим процессом. Мы так же не в состоянии и работать группами. Качество обучения снижается. Есть и социальный аспект: мы полгода не видели своих одноклассников! Нам этого не хватает.
Старшеклассники надеются, что власти услышат их призыв. Тем временем число случаев заражения коронавирусом в стране растет. На этом фоне правительство приняло решение об обязательном ношении защитных масок в общественном транспорте.
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