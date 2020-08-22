NBC: учителя и ученики в США протестуют против открытия школ

В США в ближайшее время планируется вновь открыть школы, однако многие учителя, ученики и родители по всей страны выступают против этой идеи, ввиду продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает NBC. В Нью-Йорке учителя самого крупного в США школьного округа пригрозили устроить забастовку, а в Массачусетсе ассоциация учителей штата призвала возобновить занятия в онлайн-формате.

В Нью-Йорке, где насчитывается около 1,1 школьников, школы намечено открыть через три недели, однако на фоне сильного распространения коронавируса в некоторых частях США, ряд учеников, учителей и родителей в Нью-Йорке и других штатах считают, что возобновление занятий в помещениях не является хорошей идеей.

Этим утром состоялся самый настоящий урок обществознания: учителя по всей стране вышли на демонстрации с призывом к безопасному возобновлению учёбы.

УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ: Речь идёт не о нежелании учить. Я — учительница, это моя работа. Речь идёт о безопасности окружающих.

Многие учителя и ученики сомневаются по поводу возвращения в школы, пока пандемия коронавируса не взята под контроль. Нэнси Шадли, учитель из Оклахомы, решила, что не стоит рисковать своим здоровьем и уволилась, проработав в школе более 40 лет.

НЭНСИ ШАДЛИ: Я люблю преподавание, люблю детей, и я беспокоюсь за них.

Беспокойство наблюдается даже в Коннектикуте, где коэффициент распространения вируса ниже 1%.

ШКОЛЬНИЦА: Я не могу вернуться в школу, потому что сейчас это место не безопасно для меня и моей семьи.

В Нью-Йорке учителя из самого крупного в США школьного округа угрожают устроить забастовку.

МАЙКЛ МАЛГРЮ, президент объединённого профсоюза учителей: Мы пообещали учителям и родителям Нью-Йорка, что мы будем бороться, если сочтём возвращение в школы небезопасным. И мы сдержим это обещание.

Требования профсоюза в области безопасности включают в себя тестирование на коронавирус три четверти учеников и учителей, которые должны будут вернуться в школы к 10 сентября. Между тем, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио не воспринимает угрозу забастовки всерьёз.

БИЛЛ де БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Они могут играть в любые игры, какие только пожелают. Это незаконно.

На ступенях парламента штата Массачусетс учителя потребовали, чтобы учебный год начался в формате онлайн.

УЧАСТНИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ 2: Отдала бы я всё, за то, чтобы вернуться в здание школы? Да, но не за счёт здоровья кого-нибудь другого.

Недавний опрос, проведённый ассоциацией учителей Массачусетса, показал, что 90% родителей опасаются, что их дети заразятся коронавирусом, в случае если школы откроют согласно графику. Что же может успокоить эти страхи?

МЕРРИ НАДЖИМ, пресс-секретарь ассоциации учителей Массачусетса: Когда государство сможет по-настоящему доказать, что здания школ безопасны для возвращения, когда будет доверие и регулярное тестирование, а также когда вирус в штате будет полностью под контролем.

В дополнение к общему беспокойству, новое исследование Массачусетсткого госпиталя показало, что дети могут быть молчаливыми переносчиками вируса. Из 192 детей, принявших участие в исследовании, 49 сдали положительный тест на коронавируc: при этом учёные обнаружили, что в их дыхательных путях уровень вируса был выше, чем у взрослых на интенсивной терапии.