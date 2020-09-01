La Dépêche: Макрон запутался во французских числительных, поздравляя школьников с 1 Сентября

Поздравляя французских учеников с началом нового «довольно своеобразного» учебного года, президент Франции Эммануэль Макрон допустил ошибку в числительном, сообщает La Dépêche. Как отмечает издание, бывшая учительница французского языка и супруга президента Брижит Макрон вряд ли осталась им довольна.

Учитывая, что начавшийся во Франции новый учебный год обещает быть «совершенно особым» из-за пандемии коронавируса, и после двух месяцев вынужденного отсутствия учеников в классах с марта по май месяц президент Франции Эммануэль Макрон решил обратиться к 12 млн французских школьников с помощью видео в Instagram, сообщает La Dépêche.

«Я знаю, что для одних это (возвращение в школу. — ИноТВ) тревожно, другим же не терпится вновь встретиться с товарищами», — заметил президент, назвав начало нового учебного года «довольно своеобразным». Напомнив, что «вирус всё ещё с нами», Макрон сообщил старшеклассникам, что «очень рассчитывает на них» в вопросе соблюдения санитарных мер — начиная с утра вторника они должны будут носить маски и соблюдать дистанцию в учебном заведении.

«В начале этого учебного года у нас немало проблем, но мы, наконец, все вместе! Давайте проявим ту же ответственность, что и в последние месяцы. С возвращением!» — отметил глава государства в заключении.

При этом, призывая учащихся тепло принимать учеников с ограниченными возможностями, французский лидер допустил грамматическую ошибку, передаёт издание. Говоря о 400 тыс. детей и подростков, находящихся в подобном положении, Макрон употребил числительное «тысячи» во множественном числе, в то время как во французском языке «тысяча» всегда употребляется в единственном.

Как замечает газета, супруга президента и бывшая учительница французского языка Брижит Макрон, должно быть, «скривилась», услышав это.