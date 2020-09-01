DM: британских школьников будут отправлять домой за кашель в шутку и использование чужих туалетов

Британским школьникам с началом нового учебного года придётся привыкать к новым нормам поведения, которые были введены из-за пандемии. Причём в разных школах внедрили разные правила, в которых непросто разобраться даже взрослым, пишет Daily Mail. В частности, учеников в виде наказания будут выгонять с уроков и отправлять домой за шутки на тему коронавируса или «умышленный кашель». Также им будет разрешено пользоваться только теми туалетами, которые выделены для конкретного класса, а питьевую воду придётся приносить с собой, сообщается в статье.
Учащиеся в Великобритании готовятся сесть за парты, но из-за коронавирусной инфекции им придётся привыкать в этом году к новым строгим правилам — а нарушителей будут отстранять от занятий, сообщает Daily Mail. Запреты касаются даже шуток на тему коронавируса. Причём всех детей, которых выгнали с уроков, теперь будут отправлять домой, поскольку держать их вместе в отдельном помещении в условиях пандемии считается небезопасным, отмечается в статье.
Такие меры призваны гарантировать соблюдение норм социального дистанцирования и минимизировать риск возможного заражения во время уроков и на переменах. Однако в разных школах это решили сделать по-разному. Родителей также предупредили, что их дети могут быть отстранены от занятий, если они не будут соблюдать правила, — однако иногда разобраться во всех новых стандартах нелегко и взрослым, говорится в статье.
В частности, ученикам могут быть вынесены диплинарные взыскания за то, что они «умышленно кашляют» или чихают на одноклассников, даже если это было сделано ради смеха. Кроме того, в некоторых школах детям теперь запрещено пользоваться туалетами, отведёнными для других классов. А поскольку многие считают, что помещать «плохо воспитанных детей» вместе в нынешних условиях небезопасно, всех нарушителей будут отправлять домой, поясняет Daily Mail.
Например, в одной из школ в Гастингсе ввели строгий запрет на любые насмешки и шутки по поводу пандемии, говорится в статье. В письме, которое администрация разослала родителям, их предупреждают, что дети будут отстраняться от уроков за «умышленный или злонамеренный кашель» или чихание, а также за «юмористические и неуместные комментарии или высказывания, связанные с коронавирусом», и за «целенаправленный физический контакт с любым другим человеком». Похожие меры вводятся и в другой школе, на этот раз в Лондоне — там за «умышленный кашель на другого человека» ученикам может грозить даже исключение.
При этом ученикам по всей стране придётся привыкать к самым разным правилам, подчёркивается в статье. В частности, одна из школ в Дерби предупредила родителей, что теперь каждому классу выделят «специальные туалеты, которыми ученики смогут пользоваться во время перерывов и обедов». А если кто-то не будет соблюдать новые нормы и воспользуется туалетами другого класса, это будет рассматриваться как очень серьёзный проступок.
Кроме того, в некоторых учебных заведениях теперь требуют стирать школьную форму каждый день. При этом многим детям придётся теперь проводить весь день в одном и том же классе и даже обедать за партами, чтобы не контактировать с другими группами. А ученики одной из школ в Портсмуте будут вынуждены приносить с собой даже питьевую воду, поскольку администрация опасается риска заражения и отключила все питьевые фонтанчики, в то время как другие вновь переходят на использование одноразовых стаканчиков вместо обычной посуды, сообщает Daily Mail.
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