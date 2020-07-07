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Das Erste: у свиней обнаружили иммунитет к коронавирусу

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Свиньи и курицы оказались невосприимчивы к коронавирусу нового типа, пишет Das Erste, ссылаясь на исследования, проведённые учёными из института имени Фридриха Лёффлера. Таким образом, свиньи не могут распространять инфекцию и не представляют опасности для людей.
Das Erste: у свиней обнаружили иммунитет к коронавирусу
Reuters

После вспышки коронавируса на мясокомбинате компании Tonnies количество заражений в немецком округе Гютерсло вновь заметно снизилось, сообщает Das Erste: в соцсетях многие объяснили это тем, что свиньям сделали прививку от коронавируса и теперь они не передают заболевание людям.

Однако, отмечает издание, такой вакцины нет, а даже если бы она была, то в ней не было бы необходимости, поскольку у свиней есть иммунитет к новому коронавирусу. Учёные из института имени Фридриха Лёффлера уже несколько месяцев изучали домашний скот на предмет возможности передачи вируса. В итоге исследователи пришли к выводу, что свиньи и курицы невосприимчивы к коронавирусу.
 
Таким образом, свиньи не могут вызывать вспышки инфекций и не представляют угрозы для людей, пишет Das Erste. В Германии нет обязательной вакцинации для свиней, однако большинству из них всё равно делают прививки, но вакцины от коронавируса среди них нет. 
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