DT: над британскими домами престарелых снова нависла угроза коронавируса

Коронавирусная инфекция, которая уже нанесла сильнейший удар по пожилым британцам весной и летом, вновь начала быстро распространяться в домах престарелых страны, пишет The Daily Telegraph. По данным газеты, британские власти уже призвали руководителей учреждений готовиться ко второй волне пандемии и как можно активнее тестировать людей, однако в самих домах престарелых жалуются, что правительственные лаборатории проводят тестирование слишком медленно.

Коронавирусная инфекция вновь стала ускоренными темпами распространяться по британским домам престарелых, постояльцы которых входят в число наиболее уязвимых для болезни групп населения, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на правительственное оповещение, разосланное в учреждения для пожилых граждан и местные органы власти по всей стране.



По данным газеты, в послании правительства, которое было распространено в минувшую пятницу поздно вечером, содержится призыв к руководителям домов престарелых «принять необходимые меры для предотвращения и ограничения вспышек инфекции» на фоне роста заболеваемости среди пожилых британцев. В сообщении, подписанном директором департамента социальной помощи взрослым гражданам британского Министерства здравоохранения и социального обеспечения Стюарта Миллера, также говорится о том, что администрациям учреждений и чиновникам местных департаментов здравоохранения следует обратить внимание на «первые признаки» роста заболеваемости COVID-19, которые «проявляют себя в домах престарелых».



«В течение последних трёх дней управление здравоохранения Англии сообщало о росте сообщений о случаях заболевания COVID-19 в домах престарелых. Данные тестирования также показали рост положительных результатов, — пишет господин Миллер. — В настоящий момент заболеваемость наблюдается главным образом среди трудоспособного населения, однако вне всяких сомнений существует и риск, что вирус станет распространяться среди постояльцев домов престарелых или же в другие сегменты сектора ухода за пожилыми. К несчастью, в отдельных домах престарелых, где недавно уже случались вспышки инфекции, это, по всей видимости, уже произошло, и содержащиеся там граждане заражаются».



Как подчёркивает обозреватель The Daily Telegraph, хотя информации о том, были ли уже в домах престарелых смертельные случаи заболевания, в письме господина Миллера не приводится, послание определённо вызовет опасения по поводу того, что COVID-19 вновь стал распространяться среди наиболее уязвимых к нему людей.



По данным DT, Государственная служба статистики Великобритании ранее сообщила, что в домах престарелых Англии и Уэльса между мартом и июнем нынешнего года смертность увеличилась на 30 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, причём две трети от всех смертей напрямую связаны с коронавирусом. Британские министры, которых в этом году жёстко критиковали за то, что постояльцев домов престарелых, оказавшихся в медучреждениях, отпускали обратно, не проверяя их на коронавирус, очень стараются не допустить аналогичного скачка смертности предстоящей зимой — в частности, в письме господина Миллера руководителей учреждений ухода за пожилыми призывают еженедельно тестировать на COVID-19 весь персонал, пишет издание. Как подчёркивается в послании, тестирование имеет «огромное значение для постояльцев и персонала и является важным элементом национальной политики по борьбе с коронавирусной инфекцией». «Если нам известно, где есть вирус, мы можем принимать меры для предотвращения его распространения», — цитирует сообщение DT.



Тем не менее в субботу руководители ряда домов престарелых пожаловались на то, что, отправляя образцы в правительственные учреждения в рамках программы тестирования, зачастую сталкиваются с задержками в получении результатов. Так, глава представляющей частные дома престарелых благотворительной организации Care England Мартин Грин заявил: «Тестирование действительно имеет решающее значение, но в конечном счёте проблема в том, что правительственная программа тестирования не работает и не выходит на плановые показатели, установленные премьер-министром».



В ряде учреждений по уходу за пожилыми корреспондентам The Daily Telegraph сообщили, что им приходится ожидать результатов тестов до недели, что создаёт серьёзную опасность для жизней их подопечных. По словам директора управляющей 18 домами престарелых благотворительной организации Community Integrated Care Марка Адамса, в правительственной программе тестирования на COVID-19 «с самого начала и до сего момента царит бардак». «Мы наконец вернулись к еженедельному тестированию, но дожидаться результатов теперь приходится в среднем пять-семь дней. Многие администрации домов престарелых сталкиваются с ситуацией, когда они отсылают в правительственные учреждения недельные пробы ещё до того, как приходят результаты прошлой недели, — заявил Аддамс. — Как известно, если в начале недели имеются инфицированные, то от развития заболевания до того момента, когда они начнут заражать других, проходит два-три дня. В итоге получается, что заражённые люди до четырёх дней делают свою работу и перемещаются туда-сюда, не зная о том, что они больны, и именно так и создаётся опасность для жизней».



Между тем, официальный представитель Министерства здравоохранения и соцобеспечения Великобритании в интервью DT прокомментировал ситуацию так: «На протяжении всей кампании по борьбе с коронавирусом мы делали всё возможное, чтобы оградить от вируса персонал и постояльцев домов престарелых. Мы тестируем всех постояльцев и всех работников. Спрос на тесты высок, и наши лаборатории продолжают проверять пробы настолько быстро, насколько это возможно, а кроме того мы планируем оперативно расширить масштабы тестирования в ближайшие недели, а также внедрить новые технологии для ускорения обработки проб».