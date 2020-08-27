NBC: пандемия показала, в каком кризисе пребывает система домов престарелых в США

Больше 60 тыс. пациентов и сотрудников домов престарелых в США умерли от коронавируса. При этом, как пишет на сайте NBC один из бывших работников такого заведения, система уже давно пребывает в кризисе, и никто не считается с пожилыми людьми в США.

Десятилетия невнимания к домам престарелых в США вместе с коронавирусом привели к тому, что к их пациентам относятся как к расходному материалу, сетует автор статьи на сайте NBC Ричард Эскоу. Он рассказывает, что в подростковом возрасте и сам там работал, а теперь в одном из таких домов умерла его мать, страдавшая от деменции.

По официальным данным, по меньшей мере, 60 тыс. американцев, которые проживали или работали в домах престарелых, умерли от COVID-19. Ещё больше — болели, и совсем неизвестно, сколько пожилых пережили ужас во время кризиса.

По словам автора статьи, полвека назад заведение, где он работал, предоставляло хорошую медицинскую помощь, но не считалось с социальными и эмоциональными потребностями своих клиентов. Сейчас ситуация в этом плане стала гораздо лучше, но пандемия, например, лишила пожилых ободряющих улыбок персонала, которые не видно за масками.

По словам автора статьи, есть исследования, которые показывают, что здоровье пациентов в домах престарелых зависит от выражения на лице врачей. Кроме того, с масками сложнее общаться, особенно, когда у пациента есть нарушение слуха, что бывает нередко. Если человек заболевает коронавирусом, то его ещё и изолируют, в том числе и от семьи.

Так что автор статьи отмечает, что его мать умерла до пандемии, и для него это благо. Иначе её мир стал бы ещё более ограниченным. Многие семьи могли в это время лишь через окно наблюдать, как их родным становится хуже.

Однако в США с домами престарелых давняя проблема, отмечает автор статьи. Среди причин тому он называет слишком сильную надежду на частную сферу социальных услуг, сложные условия для государственного покрытия расходов на дом престарелых. Так, например, он рассказывает, что его мать всю жизнь рассчитывала оставить детям часть сбережений, но почти все они пошли в итоге на оплату ухода за ней. В среднем он обходится по $80 тыс. в год.

В 2019 году количество пациентов сертифицированных домов престарелых в США достигало больше 1,246 млн человек. Но некому выразить их мнения, чаще всего во время принятия важных решений их голос не учитывается.

И мало того, что коммерческие дома престарелых были не готовы к пандемии, так в самом начале её поступило указание больницам пожилых пациентов с коронавирусом возвращать в дома престарелых, что, вполне вероятно, сказалось на смертности там.

Это решение, вероятно, было вызвано нехваткой мощностей американской медицины, но при этом администрация Трампа всячески отрицала опасения по поводу вируса. Там не хотели ни вводить тестирование, ни обеспечивать активную защиту работникам таких заведений.

«Наше общество относится к пожилым людям как к бремени, тогда как их опыт и мудрость могли бы нас обогатить», — пишет автор статьи на сайте NBC.