Guardian: на карантине у британцев обострились пагубные пристрастия

Как показало исследование, посвящённое влиянию карантина на жизнь человека, почти половина британских респондентов, которые прежде употребляли алкоголь или марихуану, стали делать это чаще на карантине. Среди причин такого поведения называют чувство одиночества, депрессию и переживания по поводу пандемии, пишет The Guardian.

Британцы на карантине стали чаще употреблять алкоголь и каннабис, пишет The Guardian, ссылаясь на данные опроса. Связано это с чувством одиночества, депрессией и переживаниями по поводу пандемии. В опросе принимали участие почти 60 тыс. человек из разных стран мира.

Почти половина респондентов из Великобритании сказали, что во время карантина употребляли алкоголя больше, чем обычно. И 44% тех, кто употребляет каннабис, также сообщили об увеличении пристрастия к наркотику. При этом последние утверждали, что их ментальное здоровье от этого стало лучше, а 47% употребляющих алкоголь сказали, что их физическое здоровье от этого ухудшилось.

Авторы исследования отметили, что рост употребления и алкоголя, и наркотика встречался значительно чаще среди тех, у кого уже были ментальные или невротические проблемы. И представители этой же группы вдвое чаще жаловались на ухудшение психического состояния от алкоголя.

Как выяснили авторы исследования, британцы стали выпивать с друзьями онлайн. Число людей, которые выпивали дома в одиночестве, общаясь со знакомыми по аудио- и видеозвонкам, а также через групповые чаты, выросло с 17% до 38%.

Как объясняют специалисты, потребление наркотических веществ во многом зависит от того, как люди могут общаться. Когда социализация уходит, люди обращаются к уже знакомым одурманивающим веществам. Но они оказывают разное влияние на человека, и врачи отмечают крайне негативное влияние именно алкоголя.

Глава компании, которая проводила исследование, профессор медицины Адам Уинсток утверждает, что употребление каннабиса в небольших количествах и вовсе способно помочь решить ментальные проблемы.

С другой стороны, те, кто говорил, что употребление марихуаны пошло им на пользу, вероятно, были от неё зависимы, пишет автор статьи. Пока в медицине нет достаточных доказательств того, что каннабис может способствовать решению психологических проблем.

Опрос также показал, что во время карантина сильно снизилось употребление таких наркотиков, как амфетамин и кокаин, поскольку их стало сложнее купить, пишет The Guardian.