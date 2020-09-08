Euronews: новый антирекорд ЕС — число заразившихся в Испании превысило полмиллиона

Испания стала первой страной в Западной Европе, где количество заражённых коронавирусной инфекцией уже перевалило за полмиллиона человек. Новый всплеск случаев инфицирования произошёл в тот момент, когда в стране начали открываться школы, — и теперь родители опасаются за своих детей. Однако власти в Мадриде надеются, что скоро смогут получить вакцину, передаёт Euronews.
Испания стала первой страной в Западной Европе, где число инфицированных коронавирусом нового типа перевалило за полмиллиона. К понедельнику в королевстве были зарегистрированы 525 549 случаев заражения, 2440 из них — только за последние сутки. Координатор по чрезвычайным ситуациям Минздрава Испании Фернандо Симон заявил на пресс-конференции:
ФЕРНАНДО СИМОН, координатор Минздрава Испании: У нас всё ещё наблюдается тенденция к росту на национальном уровне. Но картина меняется от одного автономного сообщества к другому: в некоторых из них суточное число выявленных случаев идёт на спад, а в других оно растёт. И это надо принимать во внимание.
Новый всплеск случаев инфицирования произошёл в Испании в то время, как в стране начали открываться школы, закрытые с марта месяца. И теперь некоторые родители говорят, что опасаются за своих детей.
Правительство приняло меры для снижения риска заражения коронавирусом в учебных заведениях. В том числе — частое мытьё рук и обязательное использование масок для всех учителей и для детей старше 6 лет. В Мадриде надеются на вакцину.
ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: Она будет доступна для всех граждан Евросоюза. Мы закупили препарат у компании AstraZeneca, которая сейчас проводит наиболее продвинутые испытания. И мы рассчитываем уже в декабре начать вакцинацию части населения нашей страны.
В Мадриде власти уже ограничили многолюдные семейные встречи, собрания и массовые мероприятия, чтобы обуздать новую волну заражений в начале учебного года. Минздрав Испании планирует сократить коронавирусный карантин до 10 дней.
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