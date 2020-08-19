Euronews: коллективный иммунитет не поможет — ВОЗ призывает ужесточить меры против коронавируса

03:00 Лукашенко призвал СМИ не допустить «столкновения с русским народом» Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал СМИ в Белоруссии противостоять «чёрной сотне» оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.

03:00 Украина вышла ещё из семи договоров СНГ Украина вышла ещё из семи международных договоров, заключённых в рамках СНГ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

03:00 Павлюченко не верит в то, что «Уфа» намеренно проиграет «Спартаку» в РПЛ Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча московской команды с «Уфой» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг В Курской области пожилая женщина, которая очнулась в морге после того, как медики констатировали её смерть, умерла в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

03:00 В Совбезе объяснили охрану судна «Академик Черский» кораблями ВМФ В Совбезе России рассказали, что российские трубоукладочные суда, которые строят «Северный поток — 2», охранялись кораблями ВМФ, чтобы не было провокаций со стороны других стран.

03:00 «Барселона» утвердила нового спортивного директора клуба Рамон Планес утверждён в должности спортивного директора испанской «Барселоны»,

03:00 Журналист Владимир Губарев рассказал о работе в атомной отрасли Журналист и писатель Владимир Губарев рассказал о работе в атомной отрасли.

03:00 Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета безопасности.

03:00 ВВС Японии сопроводили российские Ту-95 над Тихим океаном Японские истребители поднимались в воздух для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-95МС, которые совершили плановый полёт над Японским морем и Тихим океаном.

03:00 В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии в рамках ОДКБ В настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ, о чём говорил сам Минск, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

03:00 Процесс по делу Ефремова прервали из-за объявленной в суде эвакуации Процесс по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова был прерван из-за объявленной в Пресненском суде Москвы эвакуации, передаёт ТАСС.

03:00 «Амур» сообщил о двух случаях заболевания коронавирусом среди хоккеистов Двое игроков хоккейного клуба «Амур» сдали положительный тест на коронавирус.

03:00 Генпрокуратура взяла на контроль ситуацию с истязанием малолетнего ребёнка в Татарстане По поручению Генпрокуратуры России проводится проверка по факту нанесения жительницей Татарстана побоев своему малолетнему сыну.

03:00 Дивеев: ЦСКА ждёт настоящее испытание в матче с «Зенитом» Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился своими ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

03:00 Куман прокомментировал назначение в «Барселону» Роналд Куман прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Нидерландов и назначение в «Барселону».

03:00 Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн Ущерб от протестов в Белоруссии уже составил не менее $500 млн, заявил помощник президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

03:00 Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу «не вмешиваться» Белорусский лидер Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

03:00 Песков прокомментировал контакты Путина и Лукашенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонные разговоры Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

03:00 В «Вильярреале» обнаружен заболевший коронавирусом В испанском «Вильярреале» зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом.

03:00 Норвегия высылает российского дипломата Норвегия высылает из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом, передаёт NRK со ссылкой на норвежский МИД.

03:00 В Кремле прокомментировали события в Белоруссии Россия относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Тренер Сен-Пьера объяснил, почему считает Нурмагомедова фаворитом в бою с Гэтжи Фирас Захаби, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, оценил шансы Джастина Гэтжи в бою с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

03:00 Мишустин призвал улучшить жилищные условия россиян Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать всё возможное, чтобы россияне жили не в разваливающихся домах, а в нормальных условиях.

03:00 Минздрав Белоруссии подтвердил смерть участника протестов из Бреста Минздрав Белоруссии подтвердил смерть пострадавшего участника акции протеста. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства.

03:00 Источник: Алексей Миранчук хочет играть в «Милане», несмотря на предложение «Аталанты» Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Миранчук хотел бы играть в «Милане», несмотря на конкретное предложение от «Аталанты».

03:00 Лидеры ЕС проводят экстренный саммит по Белоруссии Лидеры стран Евросоюза начали экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. Об этом сообщил представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

03:00 Лавров прокомментировал события в Белоруссии Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.

03:00 Генпрокуратуру просят проверить высказывания Навального на экстремизм Бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить высказывания Алексея Навального на предмет публичного призыва к экстремистской деятельности.

03:00 Гуренко раскритиковал Шкурина за отказ играть в сборной Белоруссии Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал отказ форварда ЦСКА Ильи Шкурина выступать за сборную Белоруссии до смены власти в стране.

03:00 Адвокат Ефремова заявил, что не говорил об инсульте у актёра Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не говорил об инсульте у своего подзащитного.

03:00 Фигуристка Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС),

03:00 Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии В Белоруссии нет ни одного иностранного военнослужащего, заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.

03:00 «Барселона» объявила о назначении Кумана Новым главным тренером «Барселоны» назначен голландский специалист Рональд Куман.

03:00 Лукашенко пригрозил дать отпор тем, кто за рубежом «шашки точит» Белорусской власти есть на кого опереться, а те, кто за рубежом точит шашки, получат серьёзный отпор, заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании Совбеза.

03:00 Уайт отреагировал на желание Джонса драться за титул UFC в тяжёлом весе Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил шансы экс-чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса в более высокой весовой категории.

03:00 СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске Белорусские следователи проводят проверку по факту смерти директора военно-исторического музея в Волковыске, который не подписал протокол подсчёта голосов на президентских выборах. Об этом сообщила официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк.

03:00 Лукашенко заявил о финансировании Западом протестов в Белоруссии Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные государства финансируют уличные акции и беспорядки в республике, власти страны на этом вопросе сконцентрируются.

03:00 СМИ: «Наполи» рассматривает Джикию в качестве потенциальной замены Кулибали Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия попал в сферу интересов итальянского «Наполи».

03:00 В Госдуму внесли проект о вызове экстренных служб по единому номеру Правительство России внесло в Госдуму законопроект о вызове экстренных служб по единому номеру 112. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

03:00 ATP — Медведеву: с нетерпением ждём твоего возвращения на корт Ассоциация теннисистов-профессионалов (АTP) отреагировала на грядущий старт турнира Western & Southern Open, действующим победителем которого является россиянин Даниил Медведев.

03:00 Лукашенко призвал рабочих предприятий «не прятать глаза в асфальт» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил рабочих предприятий страны и призвал их «не прятать глаза в асфальт» на фоне протестов.

03:00 Тухель: не могу сказать Неймару, как забивать голы Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал низкую реализацию голевых моментов у нападающего команды Неймара в последних матчах Лиги чемпионов.

03:00 ЦИК выявил более 30 попыток двойного голосования по Конституции Избирательные комиссии в ходе проверки списков избирателей обнаружили 35 попыток двойного голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

03:00 В штабе Тутберидзе отреагировали на идею о документальном фильме «Этери» Тренерский штаб Этери Тутберидзе прокомментировал слухи о съёмках нового фильма об известном тренере по фигурному катанию.

03:00 Группа депутатов парламента Литвы планирует приехать в Белоруссию Группа депутатов парламента Литвы планирует прибыть в Белоруссию на следующей неделе и встретиться с представителями руководства страны.

03:00 Малком: в РПЛ нет лёгких матчей, здесь каждый бьётся за победу Вингер «Зенита» Малком оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов Крупнейшие российские нефтяные компании пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо топ-менеджеров.

03:00 Судейский комитет РФС проведёт лекции для клубов Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) направил официальные письма в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) о проведении серии лекций для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения изменений в правилах, которые действуют с нового сезона.

03:00 Китай призвал «внешние силы» не создавать раскол в Белоруссии Китай выступает против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в Белоруссии, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь во время брифинга.