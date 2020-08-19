Euronews: коллективный иммунитет не поможет — ВОЗ призывает ужесточить меры против коронавируса

Перед началом учебного года странам Европы приходится вновь вводить дополнительные ограничительные меры на фоне новых вспышек коронавируса. Между тем Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что «коллективный иммунитет» не способен побороть COVID-19, и призывает мировое сообщество ужесточить контроль, чтобы ограничить распространение инфекции, передаёт Euronews.
Франция ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса. Министр труда Элизабет Борн заявила, что с 1 сентября будет действовать обязательный масочный режим на всех предприятиях, за исключением индивидуальных офисов, где сотрудники сидят в одиночестве. Она подчеркнула, что страна должна любой ценой избежать повторного введения самоизоляции.
Между тем в испанском автономном сообществе Страна Басков вводится запрет на массовые собрания. Вместе могут находиться не более десяти человек.
А в Бельгии ситуация немного улучшилась: за последнюю неделю темпы заражения коронавирусной инфекцией в целом по стране снизились на 14%. Но вместе с тем, Брюссель становится новым очагом. Дети могут вернуться в школу 1 сентября, а старшеклассники будут учиться дистанционно. Профессор богословия Ливен Буве говорит:
ЛИВЕН БУВЕ, профессор богословия: Я очень доволен. Образование в нашем обществе — важный приоритет. Мы можем организовать упорядоченное возвращение учащихся в школы. Нам удалось найти баланс между аргументами вирусологического контроля и педагогическими критериями.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что «коллективный иммунитет» не поможет побороть COVID-19. И мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса.
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