Euronews: мэры курортных городов Бельгии закрывают свои пляжи для «однодневных туристов»

Мэры нескольких прибрежных городов Бельгии решили запретить гостям из других районов страны посещать свои пляжи. Из-за жары тысячи бельгийцев отправились к морю, однако многие из них не соблюдали социальную дистанцию, а на призывы полиции к порядку ответили потасовками. В результате бургомистр одного из курортных городов даже запретила поездам останавливаться днём на местном вокзале, передаёт Euronews.

Запретить однодневный пляжный туризм — такое решение приняли мэры нескольких прибрежных городов Бельгии. Из-за жары сюда хлынули тысячи желающих окунуться в море. Многие из них не соблюдали социальную дистанцию, а на призывы полиции к порядку ответили потасовками.



После того как 8 августа на пляже города Бланкенберг произошла драка, бургомистр запретила поездам останавливаться на местном вокзале. Накануне в ходе дебатов в парламенте министр внутренних дел Бельгии встал на защиту «однодневных туристов».

ПИТЕР ДЕ КРЕМ, министр внутренних дел Бельгии: Я хотел бы заступиться за право граждан в свой выходной день отправиться на побережье. Тот факт, что мы — однодневные туристы, не делает из нас террористов.



В брюссельском пригороде Моленбек к запрету мэров прибрежных городов относятся противоречиво.



ТЬЕРРИ ДЮПЬЕРО, член Бельгийской лиги семей: Для тех, кто живёт в некотором отдалении от моря и не может позволить себе продолжительный отпуск, это решение означает отказ в возможности провести хотя бы один день на природе. Оно вопринимается как несправедливость, социальная несправедливость — и даже как классовая мера.



В ответ мэр курортного городка Кнокке-Хейст представляет свои аргументы.



ЛЕОПОЛЬД ЛИППЕНС, мэр Кнокке-Хейст: Нам не нужно количество, нам нужно качество. А качество жизни гарантировано тем, что все приезжающие сюда следуют установленным здесь правилам и законам. Тем же, кто этого не делает, нет здесь места.



С этой среды, в связи с ухудшением эпидемической обстановки, власти Брюссельского столичного региона ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. За последнюю неделю число инфицированных достигло 50 на 100 тысяч жителей.



Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года.