Euronews: протесты «антимасочников» мешают ЕС сдерживать вторую волну COVID-19

Из-за стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом в странах ЕС вновь вводят ограничительные меры, включая обязательное ношение масок. Это вызывает активное сопротивление и всё больше акций протеста, участники которых обвиняют власти в ущемлении гражданских свобод. Однако эксперты предупреждают, что движение «антимасочников» только мешает попыткам сдержать вторую волну COVID-19 в Европе, передаёт Euronews.
В странах Старого Света из-за стремительного распространения коронавируса снова вводят ограничительные меры. Одна из них касается обязательного ношения масок. Это санитарное требование вызывает активное сопротивление у всё большего числа европейцев.
В ходе протестов в Париже, Берлине и других городах можно услышать, что маски бесполезны или, более того, вредны. Приверженцы конспирологических теорий заявляют о сговоре правительств с фармацевтическими компаниями и обвиняют власти в ущемлении свобод.
Преподаватель доказательной медицины Саймон Колстоу в интервью Euronews сказал, что эти люди не понимают сути проблемы.
САЙМОН КОЛСТОУ, преподаватель Портсмутского университета:Смысл ношения маски заключается в том, чтобы не дышать непосредственно на других людей. В медицине маски используют в течение очень многих лет. Если рядом есть заразный человек — вы хотите, чтобы он не дышал на окружающих или на какую-либо поверхность. Поэтому, вне всякого сомнения, в том числе в медицинских учреждениях — а особенно там, где есть туберкулёз и другие инфекционные заболевания, — маска необходима.
Во Франции, согласно результатам социологического исследования, большинство противников масок — женщины с хорошим образованием. Антимасочники, указывают эксперты, не способствуют сдерживанию второй волны коронавируса.
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