France 24: парижан вновь обязали носить маски на улице

Ввиду сложившейся эпидемической обстановки и с благословения Эммануэля Макрона парижане вновь оказались вынуждены натянуть маски, чтобы городу вновь не пришлось уходить на самоизоляцию, передаёт France 24. Как отмечает канал, хотя парижане дисциплинированно следуют новым правилам, власти сделали исключения для велосипедистов и выходящих на пробежку жителей столицы — им носить маски необязательно.
КЛОВИС КАСАЛИ, репортёр France 24:Здесь, на улице Риволи, в самом сердце французской столицы, люди ведут себя дисциплинированно — каждый из них носит маску. Я видел лишь пару человек, на которых их не было. И разумеется, с такой ситуацией приходится мириться. Этим утром сам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ему носить маску тоже не по душе, но, как и у остальных, выбора у него невелик — если вспомнить о текущей обстановке. Говоря об этом, он подразумевает разумное ограничение свободы.
Ситуация во Франции сложная, в то время как количество случаев заражения COVID-19 растёт: более шести тысяч инфекций за 24 часа. Разумеется, власти и правительство хотят избежать нового карантина, так как он будет иметь катастрофические последствия для бизнеса, а также нанесёт удар по моральному состоянию французов.
Тем не менее, здесь есть и некоторые исключения. На террасах кафе и баров вроде того, который находится за моей спиной — там французы обедают или выпивают — носить маски необязательно. Для тех, кто делает покупки в этом оживлённом месте на улице Риволи, это может стать хорошей причиной для того, чтобы немного передохнуть и сделать перерыв на кофе, из-за чего дела у кафе пойдут лучше.
Кроме того, есть проблема велосипедистов. Это момент спорный: сначала велосипедисты, по словам полиции, должны были носить лицевые маски, однако затем аппарат мэра Парижа Анн Идальго указал на то, что идея это не очень хорошая. После этого полиция радикально изменила свою позицию по этому вопросу и разрешила велосипедистам не надевать маски. Так что велосипедисты, которые ездят по улице Риволи, масок не носят. То же самое касается и парижан на пробежке, которых можно часто встретить на берегу Сены. Им маски также можно не носить. Так что для велосипедистов и любителей побегать это, очевидно хорошие новости, которые их порадуют.
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