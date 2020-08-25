Figaro: французские власти устали бороться с импровизированными рейв-вечеринками — «мощными очагами инфекции»

В период, когда ночные клубы закрыты, а музыкальные фестивали отменены из-за пандемии, французские жандармы ежедневно борются с организаторами подпольных рейв-вечеринок, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, помимо привычных для таких мероприятий правонарушений власти обеспокоены превращением этих празднований в очаги распространения коронавируса. По словам газеты, для предотвращения возникающих повсюду незаконных сборищ сотрудников полиции и жандармерии уже не хватает.

Первое лето эпохи Covid-19 заставило французских любителей вечеринок проявить изобретательность, пишет Le Figaro. Из-за отсутствия фестивалей или ночных клубов практически повсюду проходят рейв-вечеринки — незаконные праздники, привлекающие внимание властей из-за ущерба, который они причиняют. Загрязнение почвы, угроза живой природе, неудобства для соседей и нарушения закона — правоохранительные органы сбиваются со счёта, фиксируя нарушения на подобных собраниях, кишащих незаконной активностью — начиная с продажи наркотиков.

Стоящие на передовой борьбы с этим явлением жандармы находятся в состоянии постоянной боевой готовности, пишет издание. Они стараются любой ценой избежать повторения вечеринки, прошедшей 12 августа в департаменте Лозер, где собралось 10 тыс. «рейверов», и результатом которой стал уход животных и уничтожение сельхозугодий. Для разгона мероприятия было задействовано около 200 полицейских и жандармов.

Как отмечает издание, это мероприятие подало идею другим организаторам самодеятельных вечеринок по всей стране. «Принцип прост: включают электронную музыку на полную громкость, наряжаются, курят, пьют, принимают наркотики, мусорят. Это абсолютно неуправляемые зоны беззакония», — описывает происходящее полицейский.

Как сообщил в интервью Le Figaro высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, жандармерия задействует все средства в борьбе со стремлением молодых людей устраивать вечеринки «любым способом, несмотря на кризис в сфере здравоохранения». Чтобы перехватить «аномальные потоки людей» и спецтехнику, перевозящую акустические системы, применяется патрулирование в сельской местности и вертолётная разведка.

Несмотря на то, что «тусовщики» обычно организуют мероприятия с помощью соцсетей, часто сведения о них доходят до местных властей, которые пытаются помешать устройству вечеринок с помощью постановлений. «Нужно принимать во внимание, что это мощные очаги инфицирования», — замечает высокопоставленный собеседник газеты. Так, после вечеринки в Лозере власти пригласили участников сдать тест на коронавирус.

Как поясняет издание, подобные рейв-вечеринки обычно проходят на пустырях, принадлежащих фермеру, который не давал согласия на их проведение. Предпочтение отдаётся сельской местности, хотя в начале августа несколько схожих мероприятий прошло и в Парижском регионе. «Проблема в том, что они могут возникать везде, и сотрудников, как в полиции, так и в жандармерии, не хватает», — сетует полицейский. Чтобы принять участие в таких «днях дебоша», люди иногда преодолевают до нескольких сотен километров.

Каждые выходные отряды мобильной жандармерии выдвигаются в районы, где может состояться нелегальный праздник. Эти подразделения, специализирующиеся на поддержании порядка, должны блокировать подъезды и контролировать дороги, чтобы помешать «тусовщикам». Если скопление людей все же обнаруживается, создаётся судебная «целевая группа», дающая разрешение на изъятие оборудования. После этого правоохранительные органы могут вмешаться, чтобы конфисковать микшерные пульты, генераторы, кабели и транспортные средства. После установления личности организаторов их вызывают на допрос.

Как отмечает издание, главной целью правоохранителей на вечеринках такого рода, помимо фиксации множества нарушений, является задержание организаторов, которые пости никогда не заявляют о проведении музыкального мероприятия численностью более 500 человек в установленном законом порядке. «В любом случае, их заявки не были бы приняты, поскольку эти вечеринки проводятся в местах, которые им не принадлежат», — подчёркивает источник газеты в префектуре.