Guardian: «сейчас не время для этого» — в Германии с неодобрением отнеслись к весёлому отдыху немцев за границей

Преодолев пик пандемии у себя на родине, немцы расслабились и отправились отдыхать на зарубежные европейские пляжи, пишет The Guardian. Однако слишком шумные вечеринки, в ходе которых мало кто вспоминает о правилах соцдистанцирования или ношении масок, вызывают опасения у немецких властей — как бы отдыхающие не привезли вирус домой.

Молодые немцы, отправившиеся отдыхать на европейские пляжи и не особо переживающие о социальном дистанцировании, вызывают всё большую обеспокоенность у властей у себя на родине, пишет The Guardian.

В этом месяце СМИ уже сообщали о шумных вечеринках туристов из Германии на испанской Майорке. Дошло до того, что местные власти закрыли бары и рестораны на популярной среди немцев «Пивной улице».

Но жители ФРГ не отчаиваются и просто выбирают новое направление — особую популярность в последнее время приобрёл болгарский курорт Золотые Пески на Чёрном море. Другие остаются верны Испании, но нередко игнорируют предупреждения правительства, призвавшего избегать такие области, как Каталония, Арагон и Наварра, где в последнее время фиксируется рост числа заражений коронавирусом.

Лотар Вилер, глава берлинского Института Роберта Коха, консультирующего власти по вопросам здравоохранения, считает, что дорвавшиеся до отдыха соотечественники ведут себя «безответственно». «Принимать участие в разгульных вечеринках — безрассудно и безответственно. Молодёжь может привезти болезнь в свои семьи, особенно рискуют заразиться бабушки и дедушки», — подчёркивает специалист.

Как отмечает The Guardian, недавно немецкие СМИ опубликовали кадры с пенной вечеринки в Болгарии. Организаторы подобных мероприятий объявляют их «зоной, свободной от короны», и настаивают, что всем участникам проверяют температуру, прежде чем пустить их внутрь, и советуют пить из собственных стаканов. Однако, судя по кадрам с подобных вечеринок, во время танцев или алкогольных игр участники совсем не заботятся о соблюдении дистанции.

Газета напоминает, что, по сравнению с другими странами Европы, в Болгарии вспышка коронавируса была не особо масштабной, однако сейчас число заражённых растёт. И несмотря на это, болгарские власти, в отличие от испанских, до сих пор не ввели правило носить маски. «Люди здесь могут делать всё, что им заблагорассудится. И я не вправе им как-то помешать, особенно когда правительство не говорит, что их следует выгонять, если они без масок», — жалуется владелец клуба в Золотых Песках Николай Велер.

Комментируя ситуацию с немецкими туристами на Майорке, игнорирующими предписания испанских властей о ношении масок и социальном дистанцировании, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан отметил: «Я не хочу портить веселье. Но сейчас просто не время для этого».

По мнению экспертов, преодолев пик пандемии и снизив число заболевших, немцы начали расслабляться. «Мы должны радоваться этому успеху, но почивать на лаврах не стоит. Будьте благоразумны. С точки зрения мер предосторожности, ваш отпуск не менее важен, чем ваша работа или личная жизнь», — обращается к соотечественникам Лотар Вилер.