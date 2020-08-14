France 24: Франция ужесточает карантинные меры в надежде предотвратить вторую волну COVID-19

В последние дни во Франции наблюдается увеличение ежедневного прироста числа заражений коронавирусом, передаёт France 24. Власти страны пошли на ужесточение карантинных мер, введя обязательное ношение масок на французских улицах. Таким образом они надеются предотвратить вторую волну COVID-19, говорится в материале.
На многих французских улицах довольно редко можно увидеть людей в масках. А некоторые любители разгульной жизни, похоже, забыли о пандемии.
Французский премьер-министр выступил со строгим предупреждением по поводу этого ослабления привычек.
ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: Я заявляю вам сегодня с особой серьёзностью: если мы сейчас не будем действовать сообща, то подвергнем себя риску возвращения эпидемии, которую будет сложно контролировать.
В последние дни наблюдался рост числа заражений по всей стране. Прирост новых случаев удвоился до 2000 в день. Число госпитализаций также увеличивается.
Однако, несмотря на эти данные, у многих жителей Франции смешанные чувства по поводу ношения масок.
ДЕВУШКА: По-моему, это немножко смешно. Честно говоря, какой в этом смысл? Носить ли маску? Да, если вы больны. Но вводить ли такое правило для некоторых улиц Парижа? Нет.
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Звучит целесообразно. По-моему, это разумно в контексте нынешней эпидемии, которая протекает очень напряжённо.
Для всё большего числа французских улиц ношение масок должно стать обязательным. Будут также полицейские блок-посты и штрафы для тех, кто не соблюдает правила.
Также как минимум до 30 октября запрещены массовые скопления людей численностью более 5 тысяч человек. Это плохая новость для тех, кто работает в сфере развлечений.
БЕНУА ЖЕЛИ, директор компании Panda Events: Для любого бизнеса, малого и крупного, сложилась драматическая ситуация. Как в финансовом, так и в экономическом плане это катастрофа.
Однако есть надежда на то, что ужесточение мер предотвратит вторую волну вируса во Франции.
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