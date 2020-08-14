France 24: Франция ужесточает карантинные меры в надежде предотвратить вторую волну COVID-19

На многих французских улицах довольно редко можно увидеть людей в масках. А некоторые любители разгульной жизни, похоже, забыли о пандемии.

Французский премьер-министр выступил со строгим предупреждением по поводу этого ослабления привычек.

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: Я заявляю вам сегодня с особой серьёзностью: если мы сейчас не будем действовать сообща, то подвергнем себя риску возвращения эпидемии, которую будет сложно контролировать.

В последние дни наблюдался рост числа заражений по всей стране. Прирост новых случаев удвоился до 2000 в день. Число госпитализаций также увеличивается.

Однако, несмотря на эти данные, у многих жителей Франции смешанные чувства по поводу ношения масок.

ДЕВУШКА: По-моему, это немножко смешно. Честно говоря, какой в этом смысл? Носить ли маску? Да, если вы больны. Но вводить ли такое правило для некоторых улиц Парижа? Нет.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Звучит целесообразно. По-моему, это разумно в контексте нынешней эпидемии, которая протекает очень напряжённо.

Для всё большего числа французских улиц ношение масок должно стать обязательным. Будут также полицейские блок-посты и штрафы для тех, кто не соблюдает правила.

Также как минимум до 30 октября запрещены массовые скопления людей численностью более 5 тысяч человек. Это плохая новость для тех, кто работает в сфере развлечений.

БЕНУА ЖЕЛИ, директор компании Panda Events: Для любого бизнеса, малого и крупного, сложилась драматическая ситуация. Как в финансовом, так и в экономическом плане это катастрофа.

Однако есть надежда на то, что ужесточение мер предотвратит вторую волну вируса во Франции.

Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года.