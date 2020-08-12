France 3: мэр Кале обвинила Лондон в попытке развязать «войну на море» из-за мигрантов
Мэр французского города Кале Наташа Бушар в интервью отделению канала France 3 в регионе О-де-Франс резко раскритиковала последние инициативы британских властей по установлению контроля над потоком беженцев через Ла-Манш, подчеркнув, что прозвучавшие в Лондоне заявления о том, что для задержания мигрантов могут быть применены ВМС Соединённого Королевства, представляют собой «объявление войны».
«Это объявление войны на море», — заявила Бушар, комментируя слова министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, которая ранее попросила помощи у военно-морских сил страны, дабы остановить рост миграционного потока. «Британцы сами создают условия, способствующие притоку мигрантов, поскольку не желают пересматривать законодательство в плане приёма беженцев, а вместо этого читают нам нотации, ввергая жителей Кале в нынешнее положение, в котором они вынуждены жить уже давно», — цитирует мэра сайт France 3. Как отмечается в материале канала, в британских ВМС заявили, что предложение госпожи Патель изучается.
«Мы, жители Кале, к такому сценарию относимся враждебно, — подчеркнула госпожа Бушар. — Вместо того, чтобы принимать мигрантов, которые будут работать вчёрную, и читать нам лекции, Борису Джонсону стоило бы предложить законопроекты о пересмотре режима приёма беженцев в своей стране».
По данным France 3, ранее негативную оценку заявлениям Лондона уже дал депутат Совета департамента Па-де-Кале Пьер-Анри Дюмон. В своём интервью британским журналистам господин Дюмон заявил, что предложение применить флот — это «политический шаг, призванный показать силу людям, нелегально пересекающим Ла-Манш, но с технической точки зрения он ничего не изменит». Депутат предложил британской стороне изменить собственное законодательство о правах беженцев, дабы те могли подавать прошения о предоставлении им убежища, находясь вне британской территории.
В свою очередь, Наташа Бушар в интервью France 3 возмутилась тем, что всю работу по приёму и содержанию беженцев в любом случае приходится выполнять Франции. «Британское правительство должно выполнять свои обязанности там, где всё происходит. Нести такую ношу в экономическом, имиджевом и гуманитарном плане мы не обязаны», — цитирует мэра сайт канала.
Как напоминает обозреватель France 3 в июле Франция и Великобритания создали «специальное совместное разведподразделение», которое должно будет заняться борьбой с бандами, занимающимися незаконной переправкой людей к британским берегам. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен тогда обратился к британской коллеге, напомнив, что Парижу понадобятся «дополнительные средства»; британская пресса сообщала, что французское правительство потребовало на эти цели у Лондона 30 млн фунтов.
Между тем, по оценке мэра Кале, одних попыток договориться с Лондоном о финансировании будет недостаточно. «Я ожидаю, что Жеральд Дерманен заставит британцев прекратить и подтолкнёт британское правительство к тому, чтобы принять какие-то решения и установить на своей территории собственную миграционную политику. Жители Кале не хотят всё время оставаться заложниками и выслушивать лекции британских чиновников», — заявила госпожа Бушар.
По данным британских СМИ, с начала 2020 года в Великобританию через Ла-Манш прибыли более 4 тыс. нелегальных мигрантов, причём около 600 из них успели перебраться через пролив только с прошлого четверга, упоминается в материале France 3. Как подчёркивает обозреватель канала, мигранты за последние два года изрядно поднаторели в плане подготовленности к подобным путешествиям. «Они собираются в условленных местах, зная, где им ждать прибытия перевозчиков, которые обеспечивают их средствами передвижения. Лодку надувают в пределах 15 минут, после чего мигранты в неё загружаются — и сразу отплывают», — рассказал заместитель командира роты жандармов Кале Лоран Мартен де Морестель.
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