Daily Telegraph: «примите меры» — Лондон собирается возвращать незаконных мигрантов во Францию

Министр иммиграционного контроля Великобритании Крис Филп в своей статье для The Daily Telegraph рассказал о намерении правительства пресечь поток беженцев и вернуть во Францию тех, кто уже успел пересечь Ла-Манш. Чиновник считает, что для решения проблемы Париж должен перекрыть пути для лодок с нелегалами и ловить их у своих берегов: такие жёсткие меры помогут не только избежать человеческих жертв, но и очистить север страны от палаточных лагерей.

На этой неделе в Великобританию из Франции прибыло недопустимо большое число лодок с мигрантами: такая позорная ситуация не может продолжаться, и Лондон не может закрывать на неё глаза, пишет в колонке для The Daily Telegraph министр иммиграционного контроля Соединённого Королевства Крис Филп. Отметив, что разделяет «гнев и разочарование» британцев, чиновник заявил о своём визите в Париж на следующей неделе для укрепления сотрудничества между странами по решению этой общей проблемы.

По мнению Филпа, пересечение Ла-Манша является не только опасной и нелегальной, но и «совершенно ненужной» затеей: страны ЕС безопасны и имеют хорошо развитую систему приютов. «Настоящим беженцам, — считает британский министр, — следует просить убежища там, а не рисковать своей жизнью в руках жестоких преступников и не нарушать закон, стараясь попасть в Великобританию незаконным способом».

Правительство страны приняло твёрдое решение перекрыть этот путь с помощью двойного подхода. Во-первых, французы для начала должны не давать нелегальным мигрантам выходить в море. Как указывает Крис Филп, это выгодно им самим: с исчезновением такой возможности толпы беженцев перестанут наводнять север Франции, уменьшится число палаточных лагерей и банд, которые безнаказанно совершают преступления на французском берегу. Париж также должен убедиться, что мигранты, пытавшиеся пересечь канал, не смогут повторить попытки: их необходимо вывезти из Кале и предложить либо просить убежища во Франции, либо вернуться в свою страну. Если перед этим взять отпечатки пальцев, они будут знать, что второй раз их ждут серьёзные последствия.

Во-вторых, следует задерживать тех, кто смог покинуть Францию, и возвращать тех, кто смог добраться до берегов Англии. Британский министр иммиграционного контроля продолжает настаивать, чтобы французская сторона внимательнее относилась к перехвату мигрантов в своих прибрежных водах. Он собирается снова предложить французам провести общие учения и продемонстрировать, как можно перехватывать нелегалов на лодках и безопасно возвращать на берег. При этом чиновник особенно подчёркивает, что правительство намерено вернуть как можно больше незаконных мигрантов, которые прибыли по этому маршруту. В ближайшие дни запланированы рейсы, которые доставят их обратно во Францию, а в дальнейшем их станет ещё больше.

По мнению Криса Филпа, что эти два шага являются ключом к решению проблемы, однако их будет нелегко претворить в жизнь. Для этого придётся преодолеть законодательные, юридические и функциональные барьеры, потому что существующая система возвращения мигрантов не отвечает поставленным задачам и нарушает закон. К тому же основным приоритетом во время перехвата лодок должно быть спасение жизней: Ла-Манш является одним из самых загруженных проливов в мире, а многие люди в отчаянии скорее готовы рискнуть своей жизнью и жизнью своих детей, чем вернуться во Францию.

В заключение британский министр иммиграционного контроля выразил уверенность, что в Париже ему удастся подтвердить взаимные обязательства двух стран прекратить незаконные пересечения Ла-Манша. «Откровенно говоря, такая ситуация не может продолжаться. Мы твёрдо намерены остановить эти лодки, — пишет Филп в конце своей статьи для The Daily Telegraph. – Британский народ ясно показал, что хочет вернуть контроль над своими границами, и мы должны исполнить (его требование. — ИноТВ)».