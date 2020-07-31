Le Monde: итальянскому экс-министру грозит 15 лет тюрьмы — не пускал мигрантов в страну

Сенат Италии снял парламентскую неприкосновенность с экс-главы МВД Маттео Сальвини, что позволит второй раз вызвать его в суд за незаконное лишение свободы людей, пишет Le Monde. Лидера партии «Лига Севера» обвиняют в том, что он не позволил кораблям гуманитарных миссий высадить на берега Италии подобранных в Средиземном море мигрантов.
В четверг сенат снял с бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини парламентскую неприкосновенность, что открывает путь к его привлечению в качестве обвиняемого во втором процессе по вопросу мигрантов, сообщает Le Monde. Теперь, если суд завершится должным образом, лидеру партии «Лига Севера» грозит до 15 лет тюрьмы.
Как рассказывает издание, суд Палермо обвиняет Сальвини в незаконном лишении свободы людей. В августе 2019 года в качестве главы МВД он отказался разрешить высадку более 80 мигрантов на борту корабля Open Arms, который оказался заблокированным около берегов Сицилии. Представители гуманитарной миссии заявили, что решение сената является «хорошей возможностью восстановить правду», а на скамье подсудимых должен оказаться не столько экс-министр, сколько его политические взгляды.
«Я горжусь тем, что защитил Италию, и я сделаю это повторно, — ответил на эти слова Маттео Сальвини. — Если кто-то думает меня напугать политическим процессом, он ошибается». В феврале сенат уже снимал с него неприкосновенность для другого дела, которое рассмотрят 3 октября. Его обвиняют в том, что в июле 2019 года в течение нескольких дней он не давал 116 мигрантам покинуть корабль береговой охраны. «Северная Лига» пыталась оправдаться, утверждая, что блокирование кораблей было общим решением правительства и, таким образом, премьер-министр Джузеппе Конте тоже разделяет ответственность за него.
Как отмечает Le Monde, популярность Сальвини резко упала с начала пандемии, которая стала больше всего беспокоить итальянцев, потеснив столь любимый ими вопрос о мигрантах. Однако сейчас в Средиземном море вновь растёт число переселенцев, которые сотнями ежедневно высаживаются на берега Италии или которых спасают корабли НКО и береговой охраны.
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