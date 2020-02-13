24 Horas: после снятия депутатской неприкосновенности с Сальвини ему грозит суд за инцидент с мигрантами

Итальянский сенат дал добро на снятие депутатской неприкосновенности с Маттео Сальвини, бывшего министра внутренних дел и лидера партии «Лига». Теперь это даёт возможность осудить его за предполагаемое незаконное лишение свободы в связи с прошлогодним инцидентом, когда он помешал высадке 131* мигранта, которые были спасены итальянской береговой охраной.

В прошлом году в конце июля корабль береговой охраны Gregoretti прибыл в порт Аугуста, чтобы высадить на берег 116* иммигрантов, спасённых рыбацким судном накануне ночью. У 19 человек на борту были проблемы со здоровьем. Однако тогдашний министр внутренних дел Маттео Сальвини запретил высадку, реализуя «железной рукой» свою политику закрытых портов для иммигрантов.

Разрешение высадить людей Сальвини дал лишь через пять дней. Поэтому специальный трибунал города Катания обвиняет его в незаконном лишении свободы и злоупотреблении властью. Сам Сальвини отвергает эти обвинения, заверяя, что действовал в целях защиты своей страны, и в любом случае, как он говорит, по этому решению был достигнут консенсус с его партнёрами по правительству — Движением пяти звёзд. Последнее, между тем, отрицает существование этого самого консенсуса и обвиняет Сальвини в том, что он действовал, руководствуясь своими личными и пропагандистскими интересами.

«Это было не моё право, а мой долг. И поскольку я сыт по горло этими месяцами преследований и угроз со стороны Демократической партии и левых сил, я решил пойти против своих собственных интересов и предстать перед судом», — заявил Сальвини вечером, после того как сенат одобрил снятие с него депутатской неприкосновенности, чтобы в дальнейшем в его отношении можно было провести судебное разбирательство.

ЛОРЕНСО МИЛА, корреспондент Canal 24 Horas TV: Тем не менее предстоит ещё долгий путь. Сейчас дело возвращается в рамки обычного суда — в трибунал города Катания. Там прокурор должен решить, оставлять ли обвинения и по каким статьям или же отправить дело в архив, как уже было сделано несколько месяцев назад.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2020 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).