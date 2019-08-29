La Vanguardia: Движение пяти звезд и Демократическая партия загоняют Сальвини в оппозицию

Движение пяти звёзд и Демократическая партия Италии достигли соглашения, чтобы «загнать» партию «Лига» в оппозицию, пишет La Vanguardia.

И теперь Джузеппе Конте, который несколько дней назад объявил об уходе в отставку с пост премьер-министра, по поручению президента страны Серджо Маттареллы сформирует новое правительство.

Если не произойдёт никакого большого сюрприза, то Италия сможет продемонстрировать Европе, что в вопросах политического маневрирования ей равных нет.

Всего три недели назад Маттео Сальвини, министр внутренних дел и лидер «Лиги», «опьянённый результатами опросов», которые давали его партии почти абсолютное большинство голосов, решил распрощаться с популистом Конте, который в течение четырнадцати месяцев возглавлял правительство.

Однако Движение пяти звёзд смогло отразить удар и добилось заключения крайне непростого соглашения с Демократической партией с одной лишь целью — изолировать ультраправых от институтов власти и загнать Сальвини в оппозицию.

Последнему этот поворот событий пришёлся не по душе. Вчера он встречался с итальянским президентом, а после встречи, общаясь с прессой, с негодованием заявил, что новые выборы — это единственное решение, которое позволит избежать ситуации, когда итальянцы будут «взяты в заложники» с помощью пакта, «заключённого с помощью интриг в тени дворцов».

По мнению Сальвини, все сговорились против него. Он даже обвинил некоторые страны, участвовавшие в недавнем саммите G7, в том, что те путём манипуляций желают оставить у власти Конте. Как поясняет La Vanguardia, Сальвини в этом случае имел в виду твит президента США Дональда Трампа, который открыто поддержал объявившего о своей отставке премьера.

Однако затем в лидера «Лиги» прилетел «ядовитый дротик» со стороны главы Движения пяти звёзд Луиджи Ди Майо. Последний заявил: партия Сальвини так отчаянно желает остаться у власти, что они даже предложили ему пост премьер-министра, если его политическая сила согласится и дальше править вместе с «Лигой».

«Благодарю за это, но меня интересует лучшее для страны, а не для меня», — ответил Ди Майо.

Между тем, как отмечает La Vanguardia, сейчас Италии предстоит крайне непростой путь, поскольку вот-вот должно появиться очень слабое правительство. Дело тут в том, что Демократическая партия и Движение пяти звёзд отнюдь не друзья. В течение долгого времени они поливали друг друга грязью и теперь не могут внезапно начать слепо доверять друг другу.

Однако из-за страха перед выборами стороны смогли отказаться от взаимных упрёков. Лишь Сальвини теперь хочет выборов, по итогам которых и Демократическая партия, и Движение пяти звёзд, скорее всего, потеряли бы большую часть мест в парламенте.