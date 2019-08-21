El Mundo: отставка премьера Джузеппе Конте подталкивает Италию к неопределённости

Джузеппе Конте объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Италии, подтолкнув страну к неопределённости, пишет El Mundo. Он таким образом решил избежать вотума недоверия его правительству, голосование по которому было инициировано вице-премьером и министром внутренних дел Маттео Сальвини. Последний идёт на этот шаг, чтобы добиться распада коалиционного правительства и проведения досрочных выборов на четыре года раньше, чем планировалось.

Политический кризис в Италии начался 8 августа, когда Маттео Сальвини, как пишет издание, «в промежутке между мохито и митингами на пляжах» заявил, что больше не поддерживает премьер-министра, и потребовал немедленного объявления досрочных выборов, тем самым поставив крест на коалиционном правительстве, сформированном из членов его партии «Лига» и Движения пяти звёзд.

Сальвини объяснил своё решение отсутствием согласия с союзниками по таким ключевым вопросам, как налоги и инфраструктура. По его словам, последней каплей стал отказ членов Движения пяти звёзд от строительства высокоскоростной сети между Францией и Италией из-за опасений последних по поводу влияния этого проекта на окружающую среду. Между тем ни для кого не секрет, что недавние опросы, а также итоги выборов в Европарламент показали, что партия Сальвини является главной политической силой в Италии.

Начиная с этого момента с будущим итальянской политики пока всё неопределённо, подчёркивает издание. Разбираться с этой проблемой теперь предстоит президенту Италии Серджо Маттарелле.

В ближайшие дни он проведёт серию встреч с основными политическими партиями, для того чтобы выяснить, существует ли в парламенте другое возможное большинство, которое обеспечит дальнейшую работу правительства до конца положенного срока. Если сформировать новое правительство не получится, то у Маттареллы не будет другого варианта, кроме как объявить о проведении досрочных выборов, которые предположительно должны состояться в конце октября или начале ноября, говорится в статье.