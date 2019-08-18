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FAZ: Ренци объяснил, почему избрание Сальвини премьер-министром обернётся для Италии бедствием

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«Заклятый враг» Сальвини, бывший итальянский премьер-министр Маттео Ренци объяснил, почему возможное избрание министра внутренних дел страны на пост главы правительства «обернётся для Италии погибелью», пишет Frankfurter Allgemeine. По его словам, Сальвини только порождает злость в людях, сеет ненависть, разжигает страхи и элементарно превращает в инструмент христианские ценности.
FAZ: Ренци объяснил, почему избрание Сальвини премьер-министром обернётся для Италии бедствием
Reuters

«Заклятый враг» Сальвини, бывший итальянский премьер-министр Маттео Ренци объяснил, почему возможное избрание министра внутренних дел страны на пост главы правительства «обернётся для Италии погибелью», пишет Frankfurter Allgemeine.

«Сальвини никакой не министр внутренних дел, а просто влиятельный человек, который порождает злость в людях. Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, он сеет ненависть. Он использует проблему с беженцами в качестве алиби для нападок на темнокожих. Он превратил христианские ценности в инструмент. Министр внутренних дел должен заботиться о порядке, тогда как Сальвини лишь разжигает страхи», — заявил Ренци в интервью немецкой газете.

По словам бывшего главы итальянского правительства, Италия вновь переживает экономический спад.

«И виноваты в этом премьер-министр Джузеппе Конте и его главный советчик Сальвини», — констатировал Ренци.

Италию, призвал экс-глава итальянского правительство, необходимо вернуть за «стол авторитетных держав Европы» — таких как Германия и Франция.

«Если Сальвини не уйдёт, к Италии так и будут относиться, как к прокажённой», — предупредил Маттео Ренци.

Для Италии же и всей Европы, выразил уверенность экс-премьер, избрание Сальвини на пост главы итальянского правительства и вовсе будет означать «утрату ценностей».

«Поэтому я делаю всё возможное, чтобы помешать Сальвини», — подчеркнул Маттео Ренци.

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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