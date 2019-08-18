FAZ: Ренци объяснил, почему избрание Сальвини премьер-министром обернётся для Италии бедствием

19:43 Футболист «Уфы» Круговой рассказал о выборе между «Зенитом» и ЦСКА Защитник «Уфы» Данил Круговой объяснил, почему пока не решил, где продолжит карьеру: в петербургском «Зените» или московском ЦСКА.

19:30 Гонконгские демонстранты покидают район правительственных зданий Гонконгские демонстранты, ранее собравшиеся у здания законодательного собрания, мирно покидают район.

19:25 Фанаты «Локомотива» почтили память погибшего болельщика «Спартака» Бахыта Фанаты московского футбольного клуба «Локомотив» перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» почтили память известного погибшего болельщика «Спартака» Алексея Бахыта.

19:16 В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением. Об этом сообщает RTL.

19:12 СМИ: «Спартак» не намерен приобретать Рибери Информация о предложении московского футбольного клуба «Спартак» бывшему полузащитнику мюнхенской «Баварии» Франку Рибери не соответствует действительности.

19:03 Из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением четырёх детей Из детского лагеря в городе Иннополис в Республике Татарстан госпитализировали четырёх детей с признаками отравления. Об этом сообщила замруководителя пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

18:58 «Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:47 Умер певец Аскер Махмудов Умер народный артист Северной Осетии, певец Аскер Махмудов. Он скончался 17 августа в Сочи в возрасте 72 лет.

18:39 Моуринью расплакался, когда рассказывал о своей тоске по футболу Известный португальский специалист Жозе Моуринью не сдержал эмоций, когда во время интервью рассказывал о том, как сильно скучает по футболу.

18:35 Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.

18:24 Дубль Игбуна принёс «Уфе» победу над «Ростовом» в шестом туре РПЛ Футболисты «Уфы» взяли верх над «Ростовом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:23 Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.

18:16 Гимнастка Дина Аверина выиграла три золота на этапе Кубка вызова в Минске Россиянка Дина Аверина победила в трёх индивидуальных дисциплинах на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Минске.

18:10 Демонстранты собрались около здания заксобрания Гонконга Толпа демонстрантов собралась напротив здания законодательного собрания Гонконга, где протестующие против закона об экстрадиции начали выкрикивать провокационные высказывания в адрес полиции.

18:03 Энергоблок №4 Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты Четвёртый энергоблок на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области отключился из-за ложного срабатывания одной из защитных систем. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

17:59 В США один из баров объявил бойкот бренду виски бойца UFC Макгрегора Руководство ирландского паба The Salty Shamrock, расположенного во Флориде (США), объявило о бойкоте бренду виски бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора после того, как он ударил пожилого мужчину в одном из баров Дублина.

17:53 В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

17:50 Россиянин Иванюк завоевал серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги Российский легкоатлет Илья Иванюк стал вторым в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в британском Бирмингеме.

17:43 Веснина о победе Медведева над Джоковичем: Даниил показывает мощный теннис Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

17:39 В Грузии спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба Грузинские спасатели эвакуировали с горы Ушба двух российских туристов, один из которых при подъёме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить восхождение.

17:28 Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.

17:26 Знарок рассказал, кто будет капитаном ХК «Спартак» в этом сезоне Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок заявил, что капитаном команды в сезоне-2019/20 станет защитник Андрей Кутейкин.

17:15 Лидер «Слуги народа» оценил возможность завершения конфликта в Донбассе Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».

17:12 В Иране заявили об опасной активности США на северо-востоке Сирии Действия Соединённых Штатов на северо-востоке Сирии угрожают территориальной целостности этой страны и её суверенитету, заявили в МИД Ирана.

17:11 Миллер отреагировал на судейство матча «Зенит» — «Ахмат» Председатель правления компании «Газпром», которая является спонсором петербургского «Зенита», Алексей Миллер прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

16:58 После гибели полицейского в ДТП в Москве возбуждено уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Москве в результате аварии с участием автомобиля МВД погиб полицейский.

16:56 Теннисист Медведев обратился к болельщикам после победы над Джоковичем Россиянин Даниил Медведев записал видеообращение к болельщикам после победы над сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

16:45 В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП России.

16:44 В ФТР считают, что Медведев может стать первой ракеткой мира Член правления Федерации тенниса России (ФТР) и известный тренер Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Даниила Медведева в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.

16:32 В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

16:23 Глушаков перечислил 250 тыс. рублей болельщику с ДЦП Владимир Катин, у которого диагностировано заболевание ДЦП с частичным параличом рук, рассказал, что футболист грозненского «Ахмата» перечислил ему 250 тыс. рублей.

16:21 Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера Власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее был освобождён гибралтарской стороной после задержания по подозрению в нарушении санкций ЕС.

16:10 Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

16:03 Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё высказывание после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

15:58 На Канарах эвакуированы жители 40 поселений из-за природных пожаров Из-за природных пожаров на острове Гран-Канария эвакуированы жители 40 населённых пунктов.

15:53 «Рубин» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в шестом туре РПЛ Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

15:47 Пожар на мазутном озере в Самаре ликвидирован Спасатели ликвидировали пожар на мазутном озере в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 400 кв. м.

15:42 «Спартак» взял верх над «Динамо» в контрольном хоккейном матче Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в контрольном хоккейном матче.

15:35 Кафельников допустил, что Медведев может побороться с величайшими теннисистами Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает, что россиянин Даниил Медведев сможет добиться большого успеха, если он продолжит работу над собой.

15:32 В Уссурийске объявили эвакуацию из-за паводка Власти Уссурийска в Приморском крае организовали эвакуацию населения с территории города из-за подъёма уровня воды в реке Раздольная и её притоках.

15:20 Медведчук отметил готовность работать над изменением Конституции Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о готовности работать над изменением Конституции страны для установления мира в Донбассе.

15:18 Волейболист Спиридонов оскорбил Туктамышеву в соцсетях Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов отреагировал на слова фигуристки Елизаветы Туктамышевой о работе футбольного арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».

15:06 В Рязани прошёл II Международный форум древних городов В Рязани прошёл II Международный форум древних городов, который объединил 55 городов из 35 стран. Как отмечают организаторы мероприятия, всем городам-участникам более 500 лет.

15:06 Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга Власти Китая призвали Европейский союз немедленно прекратить любые вмешательства в дела Гонконга.

15:05 Объявлен состав сборной России по боксу на ЧМ в Екатеринбурге Стал известен состав сборной России на чемпионате мира по боксу, который состоится в Екатеринбурге.

14:56 СМИ: «Спартак» и «Динамо» сделали предложения по трансферу Рибери Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в приобретении бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери.

14:46 В Самаре загорелось мазутное озеро В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.

14:38 Кафельников оценил прогресс российских теннисистов Хачанова, Медведева и Рублёва Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил прогресс россиян Карена Хачанова, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

14:33 Политолог оценил сообщения о преступлениях ВСУ в Донбассе Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT опубликованные бывшим украинским депутатом Алексеем Журавко документы, которые, по его словам, свидетельствуют о преступлениях военных ВСУ в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.