«Заклятый враг» Сальвини, бывший итальянский премьер-министр Маттео Ренци объяснил, почему возможное избрание министра внутренних дел страны на пост главы правительства «обернётся для Италии погибелью», пишет Frankfurter Allgemeine. По его словам, Сальвини только порождает злость в людях, сеет ненависть, разжигает страхи и элементарно превращает в инструмент христианские ценности.
«Заклятый враг» Сальвини, бывший итальянский премьер-министр Маттео Ренци объяснил, почему возможное избрание министра внутренних дел страны на пост главы правительства «обернётся для Италии погибелью», пишет Frankfurter Allgemeine.
«Сальвини никакой не министр внутренних дел, а просто влиятельный человек, который порождает злость в людях. Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, он сеет ненависть. Он использует проблему с беженцами в качестве алиби для нападок на темнокожих. Он превратил христианские ценности в инструмент. Министр внутренних дел должен заботиться о порядке, тогда как Сальвини лишь разжигает страхи», — заявил Ренци в интервью немецкой газете.
По словам бывшего главы итальянского правительства, Италия вновь переживает экономический спад.
«И виноваты в этом премьер-министр Джузеппе Конте и его главный советчик Сальвини», — констатировал Ренци.
Италию, призвал экс-глава итальянского правительство, необходимо вернуть за «стол авторитетных держав Европы» — таких как Германия и Франция.
«Если Сальвини не уйдёт, к Италии так и будут относиться, как к прокажённой», — предупредил Маттео Ренци.
Для Италии же и всей Европы, выразил уверенность экс-премьер, избрание Сальвини на пост главы итальянского правительства и вовсе будет означать «утрату ценностей».
«Поэтому я делаю всё возможное, чтобы помешать Сальвини», — подчеркнул Маттео Ренци.
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