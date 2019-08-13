Le Monde: единоличная власть Сальвини в Италии поставит под угрозу существование ЕС

На волне народной популярности Маттео Сальвини намерен избавиться от партнёров от коалиции и править Италией единолично, пишет Le Monde в редакционной статье. По словам издания, эта перспектива ставит под угрозу само существование ЕС, ведь лидер итальянских крайне правых назначил своими главными врагами Европейский Союз и евро.

«Итак, Маттео Сальвини хочет отныне обладать всей полнотой власти, чтобы бросить вызов Европе», — пишет Le Monde в редакционной статье. Крепко стоящий на фундаменте народной популярности действующий глава МВД в «доживающем последние часы» правительстве Конте счёл, что больше не нуждается в коалиции со своим партнёром «Движением пяти звёзд» и в случае досрочных выборов сможет править единолично. Как опасается издание, «подобная конфигурация, невиданная в Европе с послевоенных времён, способна поставить под угрозу саму суть европейского проекта».

Согласно своей привычке не связывать себя обязательствами раньше времени, лидер итальянских крайне правых объявил о предстоящей встрече с потенциальными будущими партнёрами по коалиции — «постфашистской» партией «Братья Италии» и политическим объединением Берлускони «Вперёд, Италия». Однако, как подчёркивает газета, если альянс с этими политическим силами и состоится, условия будет выставлять Сальвини.

Со многих точек зрения предстоящие выборы, точная дата которых до сих пор неизвестна, могут стать важнейшими со времён основания итальянской республики, полагает редакция Le Monde. Глава «Лиги» уже назначил себе противника — им станет Европейский Союз и, в первую очередь, евро. Именно на них возлагается ответственность за экономический спад в стране. В ответ на экономические проблемы страны Сальвини обещает итальянцам освобождение от обязательств перед ЕС с целью проведения «шоковой налоговой реформы невиданных масштабов» — введения плоской шкалы налогообложения, которая грозит стране резким ростом бюджетного дефицита.

Как отмечает издание, после «десятилетий экономической стагнации и направленной против евро пропаганды», риторика Сальвини по душе значительной части электората, разочаровавшегося в «традиционных» средствах. Однако последствия решения, предлагаемого Сальвини, могут быть катастрофическими, предупреждает газета. Внешний долг Италии равен €2 300 млрд, то есть более 130% ВВП, и многие эксперты уже сомневаются в устойчивости экономики страны, а новое потрясение может спровоцировать «разрушительный шторм» на финансовых рынках.

Однако беспокойство вызывают не только экономические вопросы: «от криминализации гуманитарной помощи до ежедневных атак на мигрантов и пересмотра традиционных дипломатических союзов Италии — Маттео Сальвини бросает Европе вызов на выживание», — уверена Le Monde. Таким образом, выбор, который сделают итальянцы, грозит последствиями всему континенту, подчёркивает газета.