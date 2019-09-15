Times: планы Ренци создать свою партию заставляют усомниться в стабильности нового правительства Италии

В Италии, где после хаотичного лета наконец-то сформировали новое правительство, бывший итальянский премьер Маттео Ренци объявил о планах создать свою собственную партию, пишет The Times. Этот шаг, как отмечает издание, грозит породить сумятицу и раскол в молодом правительстве.

«Существует спрос на новые политические группы, и моя может стать ответом на это», — прокомментировал ситуацию Ренци.

Он в своё время руководил Демократической партией, которая теперь с новым лидером Николой Дзингаретти во главе согласилась сформировать коалицию вместе со своими давними врагами — Движением пяти звёзд, чтобы не допустить к власти лидера партии «Лига» Маттео Сальвини с его антииммигрантской повесткой.

Но теперь Ренци, покинувший пост премьер-министра в 2016 году после неудачного референдума по политической реформе, заставляет усомниться в стабильности нового правительства. Создание новой политической силы может спровоцировать массовый уход политиков из Демократической партии, поскольку, по оценкам, более половины парламентариев-демократов всё ещё преданы Ренци.

Никола Дзингаретти предупредил на этой неделе о расколе, который, по его словам, разорвёт партию. Ренци, однако, заверил, что его новая политсила продолжит поддерживать правительство и даже укрепит его.

Бывший итальянский премьер планирует запустить свою партию уже в следующем месяце, сообщает The Times.