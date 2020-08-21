Макрон: бороться со второй волной пандемии Франция будет «точечными» мерами
Французские политики вот-вот вернутся к работе после летних каникул — и президент страны Эммануэль Макрон решил «раскрыть душу»: перед возвращением в Париж, где он примет участие в заседании правительства, посвящённом плану восстановления экономики после пандемии коронавируса, французский лидер принял в своей летней резиденции Форт де Брегансон журналистов, дабы поделиться соображениями по самым разным темам, включая, разумеется, ситуацию с COVID-19, которая в последнее время всё больше беспокоит французов, пишет Le Figaro.
Как отмечается в материале издания, на фоне такой угрозы вновь стали слышаться предположения о том, что Франция может вернуть карантинные меры. «Мы ничего не исключаем», — заявил, комментируя такие опасения, господин Макрон. Вместе с тем, он сразу же подчеркнул, что возвращаться к общенациональному карантину в правительстве не собираются.
«Мы хотим избежать такой ситуации, в которой мы окажемся в состоянии перегрузки. Мы рассматриваем стратегии крайне локального характера — вроде того, что уже было в департаменте Майен (во многих городах департамента ранее были введены ограниченные карантинные меры, включая обязательное ношение масок. — ИноТВ), вплоть до точечного возвращения карантина в случае, если этого потребует ситуация», — добавил президент. Как поясняет журналист Le Figaro, речь идёт о мерах местного значения по аналогии с тем, как поступили китайские власти в начале лета в Пекине после ухудшения эпидемиологической ситуации, или как случилось недавно по тем же причинам в новозеландском Окленде — иными словами вариант с повторной остановкой всей экономики страны, как это было в марте, власти не рассматривают.
Ссылки по теме
-
Le Soir: французам придётся носить маски на работе
-
Euronews: коллективный иммунитет не поможет — ВОЗ призывает ужесточить меры против коронавируса
-
France 24: провалы в стратегии борьбы с пандемией привели к новой вспышке во Франции
-
Le Parisien: коронавирус снова стал беспокоить французов больше экономики