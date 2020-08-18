France 24: провалы в стратегии борьбы с пандемией привели к новой вспышке во Франции

Во Франции специалисты отмечают резкий рост случаев заболевания коронавирусом — до уровня майских показателей, передаёт France 24. При этом скоро детям нужно идти в школу, а возможность удалённого обучения уже отменили.

Этот рост нужно остановить любой ценой. Больше 3 тысяч новых случаев коронавируса выявляют во Франции второй день подряд. Таких цифр не было со времён начала карантина в мае. Особенно затронуты оказались регионы вокруг Парижа и Марселя. Теперь их называют высокоактивными зонами, а ещё 20 регионов оценили как умеренные. Правительство надеется предотвратить вторую волну, но специалисты предсказывают, что стратегия изначально была неудачная.

КАТРИН ХИЛЛ, эпидемиолог: Чтобы побороть болезнь, мы должны быстро изолировать заразных людей до того, как у них будет время заразить всех вокруг. Но этого мы совсем не делаем. Мы сначала ищем людей с симптомами, хотя половина заражений происходит от людей без симптомов.

За последние несколько недель количество людей с положительным результатом анализа на коронавирус выросло до прежних значений в 2,6%. Это причина для беспокойства, тем более всего через несколько дней возобновляется работа предприятий. Это подталкивает правительство к тому, чтобы обдумать новые меры.

ЭЛИЗАБЕТ БОРН, министр труда Франции: Принудительное ношение масок будет одним из наших предложений для наших партнёров.

Министр труда Франции также призвала компании пока что сохранять сотрудникам возможность работать из дома. Возобновление вируса беспокоит и родителей школьников, которым скоро возвращаться в школу.

ОТЕЦ ШКОЛЬНИКОВ: Они то ходят в школу, то нет. Так что, когда работаешь, всё это сложно организовать.

ШКОЛЬНИК: Мы надеемся, что школы возобновят работу в нормальном режиме, будто ничего не было, чтобы мы, дети, могли вернуться в прежний мир.

Заканчивается срок, когда классы были сокращёнными. Все школьники должны вернуться за парты 1 сентября. Но последние указания по здравоохранению от правительства предписывают всем детям старше 11 лет носить маски, если невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.