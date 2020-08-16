France 2: кто рано встаёт, тот на пляж попадёт — Бельгия ввела квоты для туристов

Чтобы сократить число отдыхающих на переполненных пляжах Бельгии, власти ввели ограничения для приезжающих туристов, передаёт France 2. Так, теперь вокзал курортного Бланкенберге открыт только для первых 6 тыс. человек в день, а на берегу дежурят инспекторы, которые напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Теперь, чтобы насладиться бельгийскими пляжами, придётся рано вставать. В Бланкенберге около Брюгге начиная с этого утра (15 августа. — ИноТВ) вокзал открыт только для первых 6 тыс. приезжих, чтобы избежать слишком большой поток туристов в период COVID-19.

ТУРИСТКА: Это очень хорошая идея. Я также была здесь в субботу (8 августа), и пляж был полностью забит.

ТУРИСТ: Лучше, когда нет толп народа. Намного лучше.

Бельгийцы хотят любой ценой избежать таких потасовок, как эта, которая случилась на прошлых выходных на городском пляже. Туристов было слишком много, и ситуация вышла из-под контроля, когда полиция потребовала соблюдать безопасную дистанцию. В результате теперь вокзал в Бланкенберге принимает максимум 6 тыс. туристов, 2 тыс. — в Кнокке-Хейст и 10 тыс. — в Остенде. Здесь власти с начала лета любыми способами пытаются регулировать поток туристов.

СОТРУДНИК компании Traffic & Mobility Solutions: Итак, здесь у нас центр наблюдения, где мы контролируем толпу.

С помощью изображений с камер наблюдения и сигналов мобильных телефонов эти специалисты в реальном времени определяют количество посетителей. Сегодня после полудня их 16 тыс. в Остенде, из которых 6 тыс. находятся на пляже.

СОТРУДНИК: Мы видим, что два пляжа достаточно загружены, а также мы видим зону шопинга – она светло-зелёная, то есть всё под контролем.

На главных пляжах города разрешено отдыхать не более 15 тыс. туристам. Все они должны заранее забронировать своё место по интернету, а чтобы избежать скученности, на каждом входе дежурят инспекторы.

ИНСПЕКТОР: Здравствуйте! Добрый день!

ТУРИСТ: Добрый день.

ИНСПЕКТОР: Вот, отлично.

ТУРИСТ: Спасибо.

ИНСПЕКТОР: Только соблюдайте здесь дистанцию.

Посетители соглашаются рассосредоточиться.

ТУРИСТ: Это скорее хорошо. Тогда мы постараемся расположиться на приличном расстоянии от людей. Больше ничего особенного, мы умеем соблюдать дистанцию.

Этим летом на бельгийском побережье очень большое число отдыхающих: так, пляж Остенде каждый день посещают 60 тыс. туристов.