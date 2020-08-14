Euronews: из-за новых вспышек коронавируса в Европе опять разворачивают полевые госпитали

Коронавирус не отступает: в целом ряде стран Западной Европы отмечен новый всплеск заражений. В Испании приходится заново разворачивать полевые госпитали, передаёт Euronews. А новую вспышку в Германии эксперты объясняют тем, что многие привозят инфекцию из отпусков, несмотря на рекомендации властей воздержаться от зарубежных поездок.
Такой картины здесь надеялись больше не увидеть: в Сарагосе для лечения пациентов с коронавирусом разворачивается полевой госпиталь. Испания возглавляет список стран, лидирующих по масштабам нового всплеска инфекции в Западной Европе. Эксперты говорят, что в ближайшее время ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.
Тем временем в Германии был зафиксирован самый большой суточный рост числа заражений коронавирусом за три месяца — более 1200 случаев. Многие привезли инфекцию из отпусков.
На этом фоне в стране открываются школы. Хотя споры о том, должны ли дети носить в классах маски, продолжаются.
МИГЕЛЬ ГОНГОРА, представитель комитета учащихся: С нашей точки зрения, ношение масок особенно оправдано — таким образом вы можете защитить и себя, и других. Но также важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно в классе.
Наиболее резкий суточный рост заражений с начала пандемии отмечен и в Греции — 260 случаев. И это лишь продолжение пугающей тенденции последнего месяца. По данным греческого Минздрава, за сутки от коронавируса скончались ещё два человека, а общее число жертв достигло 216. Ухудшение ситуации власти объясняют нарушением правил социального дистанцирования в ресторанах, барах и других общественных местах.
В Великобритании количество смертей от COVID-19 сократилось более чем на пять тысяч, но это связано с изменением методики подсчёта. Ранее Служба общественнного здравоохранения Англии учитывала все случаи смерти людей, у которых был обнаружен коронавирус. Теперь в статистику попадают лишь летальные исходы в течение 28 дней с момента выявления заболевания лабораторным методом.
Представители стран Европейского союза выразили протест США из-за планов американской стороны ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7 заявил, что его страна в сложившейся политической ситуации не может проводить в 2021 году чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно.
Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова сообщила, что президент республики Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, которые проходят в стране после выборов главы государства.
Минтруд России предлагает установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.