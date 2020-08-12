Эхо коронавируса — Euronews о тяжёлых последствиях заболевания

Всё чаще французы спустя несколько недель и даже месяцев после заражения коронавирусом стали жаловаться на сильную усталость, одышку и приступы тахикардии. Как передаёт Euronews, врачи считают, что пациенты с наиболее сильным иммунитетом подвергаются наибольшему риску возникновения этих симптомов, поскольку лейкоциты, антитела, иммунная система слишком усердствуют в борьбе с болезнью.

Сильная усталость, одышка, приступы тахикардии — на эти симптомы COVID-19 всё чаще жалуются французы спустя несколько недель и даже месяцев после заражения или выписки.

Истории о болезненных отголосках коронавируса в Twitter рассказывают под общим хэштегом. Одна из них произошла с нашей 23-летней собеседницей, которая заболела ещё в начале марта.

ПОЛИН СЕРАК: Вот уже четыре недели я чувствую себя немного лучше, так как начала принимать другой препарат. Но до того я не могла водить машину, делать покупки, была вынуждена оставаться дома, в четырёх стенах. Я много спала — по 8—9 часов, плюс к тому — не раз дремала днём, потому что была измучена усталостью, выхолощена. Когда я пыталась читать или сконцентрироваться на просмотре фильма, не проходило и часа, как у меня начинала болеть голова.

Госпиталь города Ренн провёл исследование. Врачи следили за самочувствием 400 коронавирусных больных, которые не были госпитализированы. У 15—20 процентов из них наблюдались симптомы через два месяца после выявления заболевания. Это были в большинстве своём молодые женщины, причём со стойким иммунитетом.

ПЬЕР ТАТЕВИН, заведующий инфекционным отделением госпиталя г. Ренна: Похоже, что пациенты с наиболее сильным иммунитетом подвергаются наибольшему риску возникновения этих симптомов. То есть мы считаем, что их лейкоциты, антитела, иммунная система слишком усердствуют в борьбе с болезнью. Что вызывает такие симптомы многие недели спустя. К счастью, состояние больных приходит в норму, и, что главное, — они не заразны.

Пациенты с долгоиграющими последствиями COVID-19 устроили даже своеобразный флешмоб в соцсетях, призывая сограждан серьёзней относиться к опасности заражения и соблюдать меры профилактики.

Дата выхода в эфир 11 августа 2020 года.