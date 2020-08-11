WSJ: как во времена космической гонки — Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Президент Владимир Путин сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, что может стать важной вехой в борьбе с пандемией, пишет The Wall Street Journal. Многие эксперты сомневаются в безопасности этого препарата из-за того, что его клинические испытания проводились по ускоренной схеме. Российские чиновники сравнили регистрацию вакцины с космической гонкой времён холодной войны.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19, что является важной вехой в борьбе с пандемией коронавируса. Вместе с тем, западные эксперты опасаются, что в связи с тем, что клинические испытания препарата проводились по ускоренной схеме, он может оказаться небезопасным, пишет The Wall Street Journal.
Российские чиновники сравнили регистрацию вакцины в реестре Министерства здравоохранения с космической гонкой времён холодной войны. В этом контексте Москва надеется, что подобное знаковое событие несколько укрепит престиж научного наследия страны, которое досталось ей от Советского Союза.
Тем не менее обстоятельства разработки вакцины вызвали беспокойство как в Москве, так и на Западе, так как многие опасаются, что Кремль решил пожертвовать безопасностью своих граждан.
Учёные Института Гамалеи испытывали вакцину на военных, а также проводили исследования в ускоренном порядке с тем, чтобы выпустить препарат первыми. При этом Россия надеется не только использовать его в ходе массовой прививочной кампании внутри страны, но и поставлять вакцину на экспорт.
«Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый очень важный для нашей страны шаг, вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск», — заявил российский лидер, добавив, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.
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