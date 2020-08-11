WP: не рецессия, а пандемическая депрессия — экономисты подобрали термин для кризиса из-за Covid-19

Нынешний кризис похож не на прошлые спады производства, а на Великую депрессию 1930-х годов, считают эксперты. Как пишет The Washington Post, соответственно, и меры в его отношении должны приниматься иные, и восстановление экономики произойдёт не так быстро.

Всем должно быть ясно, пишет The Washington Post, что резкий экономический спад, который начался в марте, это не просто рецессия, которая была в 2007 году. Ситуация столь серьёзна, что заслуживает названия депрессия, но воспоминания о Великой депрессии 1930-х годов мешают людям пользоваться этим термином. Эксперты боятся, что их сочтут паникёрами, но если бы простые люди понимали всю ситуацию, возможно, они бы лучше соблюдали ту же социальную дистанцию.



Обычная рецессия случалась тогда, когда власти поднимали ключевую ставку, чтобы сократить инфляцию. Затем ставку снижали, чтобы стимулировать рост. Но и Великая депрессия, и нынешняя, которую автор статьи называет пандемической, имели иные причины. Великая депрессия была связана с выходом из-под контроля сферы недвижимости и финансовыми спекуляциями, а нынешняя депрессия произошла, когда опасения заболевания и указы государства привели к увольнениям и остановке производства и к снижению потребительских трат.



С февраля 15,2 млн американцев потеряли работу. В 2016 году из всех работавших в частном секторе почти половина относилась к малому бизнесу. И у многих из этих компаний не хватит денег, чтобы пережить долгий период закрытия. С февраля по июнь малый бизнес уже сократился на 8%, и больше всего пострадали афроамериканцы: там сокращение достигло 19%.



Во времена Великой депрессии люди не могли объяснить, что происходит, и это их пугало. Тогда считалось, что экономика сама себя скорректирует: остатки производства распродадут, неэффективные фирмы закроются, а выжившие смогут пойти на расширение. Этот взгляд способствовал пассивности и терпению среди народа. Тогда этого не знали, но если бы правительство действовало более агрессивно, стимулировало траты и предотвратило бы обвал банков, то экономика бы не развалилась и Великая депрессия не была бы такой великой.



Сегодня происходит что-то подобное, пишет автор статьи. Но если тогда общее направление мысли было в том, чтобы ничего не делать, то сейчас оно в том, чтобы тратить деньги. А сработает ли эта концепция — пока неясно. В 19 веке было много «депрессий», но считалось, что простые смертные не могут контролировать экономические события. Есть надежда, что сейчас ситуация изменилась.



Эксперты разделяют понятия «отскок» и «восстановление экономики». Отскок — это экономический рост, к нему нужно стремиться, но его может быть недостаточно для восстановления до прошлых показателей. А на восстановление экономики США экономисты дают не меньше пяти лет, пишет The Washington Post.



