Le Monde Оригинал

Le Monde: рекордный спрос на золото говорит о росте недоверия к доллару

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чтобы сохранить сбережения в кризисный период, многие привыкли использовать доллар, который остаётся главной резервной валютой. Но нынешний кризис на фоне пандемии вызывает вопросы о том, ускорится ли падение доллара, которое может стать угрозой для его гегемонии, пишет Le Mondе. Об этих сомнениях свидетельствует и рекордный взлёт цен на золото, которое пользуется всё большим спросом. В то время как доллар некоторые эксперты считают «переоценённым», говорится в статье.
Le Monde: рекордный спрос на золото говорит о росте недоверия к доллару
Pixabay

В периоды острого экономического кризиса традиционно принято «искать защиту в надёжных ценностях», к числу которых обычно относится и американский доллар, пишет Le Monde. Однако современные реалии показывают, что в нынешний кризис на фоне пандемии на деле всё выглядит иначе, отмечается в статье.

Статистика показывает, что с начала марта этого года американская валюта уже потеряла 12% по отношению к евро, когда курс изменился от $1,06 за евро до $1,19 уже к концу июля. Причём в июле это падение доллара не прекратилось, составив всего за один месяц 5%, подчёркивает автор. С одной стороны, это ещё не так катастрофично, поскольку курс евро уже колебался от исторического минимума $0,82 в октябре 2000 года до максимума $1,6 в июле 2008 года — и с тех пор находится в промежутке между $1,05 и $1,25, напоминает Le Monde. 

Но с другой стороны, это значительные колебания для современного мира, где до недавнего времени действовали почти фиксированные обменные курсы, отмечается в статье. Такое «недоверие» к доллару подтверждает и резкий скачок цен на золото, которые сейчас бьют рекорды: с начала года они увеличились уже на 30%. Это отражает потерю доверия к традиционным валютам и опасения о том, что вновь вернётся инфляция, пишет Le Monde.

По мнению автора, главный вопрос сейчас заключается в том, ускорится ли падение доллара, которое «может стать угрозой для его гегемонии» на мировом финансовом рынке. Статистика показывает, что американский доллар до сих пор остаётся «главной резервной валютой» — на его долю приходится 62% резервов (что всего на 2% меньше, чем в 2008 году). Тогда как доля евро уменьшилась с 28% в 2008 году до 20% в настоящее время, говорится в статье. 

Инвесторы уверены, что надёжной альтернативы доллару сейчас не существует — учитывая «жёсткость китайской позиции и врождённую слабость евро», пишет Le Monde. Однако с этим мнением не согласен Стивен Роач, профессор Йельского университета и бывший руководитель Morgan Stanley. В своей статье он утверждает, что «огромная привилегия доллара подходит к концу», и прогнозирует, что доллар может потерять до 35% своей стоимости.

Похожей точки зрения придерживается и главный экономист Natixis Патрик Артюс, который тоже ожидает спада, говорится в статье. По мнению этих экспертов, на курсе доллара негативно отражается целый ряд факторов. В частности, США «активнее всех пользуются печатным станком». Согласно прогнозам МВФ, дефицит американского бюджета в 2020 году составит до 23,8% ВВП — и этот показатель почти вдвое превышает прогноз для еврозоны на уровне 11,7% ВВП.

Кроме того, это связано и с политикой Федеральной резервной системы США, которая снизила ставки сильнее, чем Центробанк Европы. В настоящий момент краткосрочные американские ставки варьируются от 0% до 0,25% — и это на целый пункт меньше, чем в начале пандемии, поясняется в статье. Кроме того, ФРС сейчас проводит массовые интервенции и активно выкупает ценные бумаги американских предприятий. Официально это осуществляется «для сохранения ликвидности рынков», а на самом деле — для предотвращения банкротства, пишет Le Monde.

При этом «недоверие рынков» связано и с политической неопредёленностью в США, поясняет автор: «Хаос в Вашингтоне, неспособность страны справиться с эпидемией, программа кандидата от демократов на президентских выборах Джо Байдена, который намерен увеличить налог на предприятия и ввести социальный налог для самых богатых граждан, что положит конец празднику на Уолл-стрит». Всё это происходит на фоне серьёзного дефицита внешней торговли, а также структурной недостаточности в сфере накоплений населения и деглобализации.

В итоге американцы оказываются перед дилеммой: как защитить привилегию доллара, если они отходят от других мировых экономик и фактически «перестают быть незаменимыми», подчёркивается в статье. Кроме того, доллару угрожают и другие внешние факторы в ситуации, когда связи между мировыми валютами напоминают сообщающиеся сосуды, пишет Le Monde.

Прежде всего, в отличие от финансового кризиса 2008 года еврозона довольно быстро отреагировала и создала свой план по восстановлению экономики. Обычно европейские сбережения шли на финансирование американских облигаций — но сейчас их направляют на нужды Европы, что автоматически ослабляет спрос на доллары, рассказал в интервью Le Monde Патрик Артюс.

Кроме того, Китай продолжает развивать свою экономику, несмотря на торговую и технологическую войну с США. «На это накладывается привлекательность развивающихся рынков: при околонулевых ставках в развитых странах инвесторы начинают смотреть на юг», — говорится в статье.

В то же время падение курса доллара сопровождается рекордным «взлётом» стоимости золота, а также неправительственных валют вроде биткоина — курс которого вырос на 55% с начала года и составил $11 250, сообщает Le Monde. Это объясняется тем, что в мире, где Центробанки и государства активно печатают валюту, люди ищут «надёжные ценности», отмечается в статье. Подобная ситуация хорошо отражает опасения насчёт стоимости активов в ближайшие годы.

Между тем операторы рассчитывают на монетизацию долгов, поскольку многие предприятия будут просто не в состоянии их погасить. Это может привести к инфляции активов, что уже прослеживается в невероятных ценах на акции и недвижимость, и даже спровоцировать общую инфляцию, предупреждают эксперты. Не исключена даже стагфляция — сочетание стагнации и инфляции, как это было в 1970-х годах, из-за спада производительности в связи с карантинными мерами.

Как бы то ни было, рост потребительских цен пока удержится на крайне низкой отметке — 1,6% в США и 0,9% в еврозоне к концу 2021 года, по прогнозам ОЭСР. Однако ФРС «уже подготавливает тылы», говорится в статье. По сообщениям американских СМИ, это ведомство собирается официально отказаться от превентивного повышения ставок.

Тем временем ситуация в Европе выглядит более спокойной, учитывая жёсткий мандат Европейского Центробанка и прописанную в договорах «независимость», отмечается в статье. Еврозона всё ещё пытается соблюдать хотя бы минимум бюджетной дисциплины. А американский доллар в такой перспективе представляется «переоценённым», заключает Le Monde.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Monde Франция Европа
теги
биткоин валюта доллар Европа Евросоюз задолженность золото инфляция карантин Китай коронавирус США финансы Франция экономика экономический кризис эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров