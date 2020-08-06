Le Monde: рекордный спрос на золото говорит о росте недоверия к доллару

Чтобы сохранить сбережения в кризисный период, многие привыкли использовать доллар, который остаётся главной резервной валютой. Но нынешний кризис на фоне пандемии вызывает вопросы о том, ускорится ли падение доллара, которое может стать угрозой для его гегемонии, пишет Le Mondе. Об этих сомнениях свидетельствует и рекордный взлёт цен на золото, которое пользуется всё большим спросом. В то время как доллар некоторые эксперты считают «переоценённым», говорится в статье.

В периоды острого экономического кризиса традиционно принято «искать защиту в надёжных ценностях», к числу которых обычно относится и американский доллар, пишет Le Monde. Однако современные реалии показывают, что в нынешний кризис на фоне пандемии на деле всё выглядит иначе, отмечается в статье.



Статистика показывает, что с начала марта этого года американская валюта уже потеряла 12% по отношению к евро, когда курс изменился от $1,06 за евро до $1,19 уже к концу июля. Причём в июле это падение доллара не прекратилось, составив всего за один месяц 5%, подчёркивает автор. С одной стороны, это ещё не так катастрофично, поскольку курс евро уже колебался от исторического минимума $0,82 в октябре 2000 года до максимума $1,6 в июле 2008 года — и с тех пор находится в промежутке между $1,05 и $1,25, напоминает Le Monde.



Но с другой стороны, это значительные колебания для современного мира, где до недавнего времени действовали почти фиксированные обменные курсы, отмечается в статье. Такое «недоверие» к доллару подтверждает и резкий скачок цен на золото, которые сейчас бьют рекорды: с начала года они увеличились уже на 30%. Это отражает потерю доверия к традиционным валютам и опасения о том, что вновь вернётся инфляция, пишет Le Monde.



По мнению автора, главный вопрос сейчас заключается в том, ускорится ли падение доллара, которое «может стать угрозой для его гегемонии» на мировом финансовом рынке. Статистика показывает, что американский доллар до сих пор остаётся «главной резервной валютой» — на его долю приходится 62% резервов (что всего на 2% меньше, чем в 2008 году). Тогда как доля евро уменьшилась с 28% в 2008 году до 20% в настоящее время, говорится в статье.



Инвесторы уверены, что надёжной альтернативы доллару сейчас не существует — учитывая «жёсткость китайской позиции и врождённую слабость евро», пишет Le Monde. Однако с этим мнением не согласен Стивен Роач, профессор Йельского университета и бывший руководитель Morgan Stanley. В своей статье он утверждает, что «огромная привилегия доллара подходит к концу», и прогнозирует, что доллар может потерять до 35% своей стоимости.



Похожей точки зрения придерживается и главный экономист Natixis Патрик Артюс, который тоже ожидает спада, говорится в статье. По мнению этих экспертов, на курсе доллара негативно отражается целый ряд факторов. В частности, США «активнее всех пользуются печатным станком». Согласно прогнозам МВФ, дефицит американского бюджета в 2020 году составит до 23,8% ВВП — и этот показатель почти вдвое превышает прогноз для еврозоны на уровне 11,7% ВВП.



Кроме того, это связано и с политикой Федеральной резервной системы США, которая снизила ставки сильнее, чем Центробанк Европы. В настоящий момент краткосрочные американские ставки варьируются от 0% до 0,25% — и это на целый пункт меньше, чем в начале пандемии, поясняется в статье. Кроме того, ФРС сейчас проводит массовые интервенции и активно выкупает ценные бумаги американских предприятий. Официально это осуществляется «для сохранения ликвидности рынков», а на самом деле — для предотвращения банкротства, пишет Le Monde.

При этом «недоверие рынков» связано и с политической неопредёленностью в США, поясняет автор: «Хаос в Вашингтоне, неспособность страны справиться с эпидемией, программа кандидата от демократов на президентских выборах Джо Байдена, который намерен увеличить налог на предприятия и ввести социальный налог для самых богатых граждан, что положит конец празднику на Уолл-стрит». Всё это происходит на фоне серьёзного дефицита внешней торговли, а также структурной недостаточности в сфере накоплений населения и деглобализации.



В итоге американцы оказываются перед дилеммой: как защитить привилегию доллара, если они отходят от других мировых экономик и фактически «перестают быть незаменимыми», подчёркивается в статье. Кроме того, доллару угрожают и другие внешние факторы в ситуации, когда связи между мировыми валютами напоминают сообщающиеся сосуды, пишет Le Monde.



Прежде всего, в отличие от финансового кризиса 2008 года еврозона довольно быстро отреагировала и создала свой план по восстановлению экономики. Обычно европейские сбережения шли на финансирование американских облигаций — но сейчас их направляют на нужды Европы, что автоматически ослабляет спрос на доллары, рассказал в интервью Le Monde Патрик Артюс.



Кроме того, Китай продолжает развивать свою экономику, несмотря на торговую и технологическую войну с США. «На это накладывается привлекательность развивающихся рынков: при околонулевых ставках в развитых странах инвесторы начинают смотреть на юг», — говорится в статье.



В то же время падение курса доллара сопровождается рекордным «взлётом» стоимости золота, а также неправительственных валют вроде биткоина — курс которого вырос на 55% с начала года и составил $11 250, сообщает Le Monde. Это объясняется тем, что в мире, где Центробанки и государства активно печатают валюту, люди ищут «надёжные ценности», отмечается в статье. Подобная ситуация хорошо отражает опасения насчёт стоимости активов в ближайшие годы.

Между тем операторы рассчитывают на монетизацию долгов, поскольку многие предприятия будут просто не в состоянии их погасить. Это может привести к инфляции активов, что уже прослеживается в невероятных ценах на акции и недвижимость, и даже спровоцировать общую инфляцию, предупреждают эксперты. Не исключена даже стагфляция — сочетание стагнации и инфляции, как это было в 1970-х годах, из-за спада производительности в связи с карантинными мерами.

Как бы то ни было, рост потребительских цен пока удержится на крайне низкой отметке — 1,6% в США и 0,9% в еврозоне к концу 2021 года, по прогнозам ОЭСР. Однако ФРС «уже подготавливает тылы», говорится в статье. По сообщениям американских СМИ, это ведомство собирается официально отказаться от превентивного повышения ставок.



Тем временем ситуация в Европе выглядит более спокойной, учитывая жёсткий мандат Европейского Центробанка и прописанную в договорах «независимость», отмечается в статье. Еврозона всё ещё пытается соблюдать хотя бы минимум бюджетной дисциплины. А американский доллар в такой перспективе представляется «переоценённым», заключает Le Monde.